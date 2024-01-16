Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Xiaomi 14 Ultra — витоки свідчать про унікальну камеру та чотири 50 МП сенсори arrow

Xiaomi 14 Ultra — витоки свідчать про унікальну камеру та чотири 50 МП сенсори

16 січня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Xiaomi 14 Ultra: можуть випустити два види смартфона з різними камерами
Подейкують про дві версії Xiaomi 14 Ultra з різними камерами. Фото: sammobile.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Очікується, що Xiaomi 14 Ultra дебютує разом із серією планшетів Xiaomi Pad 7 у квітні 2024 року. Чим ближче до презентації, тим більше з'являється чуток та витоків про цей смартфон.

Про це повідомив Gizmochina.

Читайте також:

Дві версії 14 Ultra

Джерело GSMChina припускає, що Xiaomi 14 Ultra матиме фронтальну камеру без вирізу, безпосередньо під дисплеєм. Також говорять про дві версії телефону, одна з них буде зі стандартною селфі-камерою.

Версія зі стандартною камерою має кодові назви "aurora" та "aurorapro", а модель з сенсором під дисплеєм — "Xiaomi Suiren".

Цікаво, що пристрій з такою назвою нещодавно був помічений в базі даних Geekbench з процесором Snapdragon 8 Gen 3. До речі, телефон набрав 2336 і 6837 балів в одноядерних і багатоядерних тестах відповідно.

Основна камера

За інформацією Digital Chat Station, 14 Ultra отримає 50 МП основний сенсор (Sony LYT 900 з OIS) зі змінною апертурою. Очікується, що в комплект увійдуть 50 МП телеоб'єктив, ще один 50 МП перископний об'єктив та 50 МП надширококутний об'єктив.

Інші оновлення

Витоки свідчать про можливе встановлення титанової рами для 14 Ultra. Також говорять про двосторонній супутниковий зв'язок та акумулятор місткістю 5180 мАг з підтримкою дротової й бездротової зарядок потужністю 90 Вт та 50 Вт відповідно.

Раніше ми представляли ТОП 10 кращих телефонів Android наприкінці 2023 року. Також інсайдери назвали названі деякі характеристики майбутнього флагмана Xiaomi 15.

Китай
телефони
Xiaomi
технології
смартфон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

Актуальне по темі