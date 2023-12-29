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Антирейтинг найбільших провалів Google у 2023 році

29 грудня 2023 20:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Google: п'ять головних невдач компанії у 2023 році
Відмовлятися від випуску запчастин для Pixel Watch було не надто розумним, з огляду на сильну конкуренцію з Samsung Galaxy Watch 6 та Apple Watch. Фото: digitaltrends.com
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Успіх Google, як і будь-якої мільярдної корпорації, навряд чи можливий без помилок на своєму шляху. Майже для всіх великих компаній світу 2023-й був важким роком, й каліфорнійці не стали винятком.

Про це написав Android Police.

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1. Масові звільнення

Google розпочав 2023 рік з масових звільнень через економічні причини. Загалом, протягом року роботу втратили близько 12 тис. працівників (6% робочої сили компанії).

2. Судові позови

Компанія судилася з Мін'юстом США, кількома американськими штатами та компанією Epic Games.

Один з антимонопольних позовів, пов'язаний з Play Store, призвів до виплат Google 700 млн доларів відшкодування збитків, з яких 630 млн отримають американські споживачі.

3. Невпевнений дебют Google Bard

Після того, як коли наприкінці 2022 року світ сколихнув ChatGPT від OpenAI, Google поспішив у лютому 2023-го презентувати свою розробку ШІ Google Bard. На жаль, чат-бот був випущений з купою помилок.

Можливо, компанії краще було б почекати до випуску Gemini, своєї нової, набагато досконалішої моделі штучного інтелекту, яку вона представила у грудні.

4. Pixel 8 Pro випустили без деяких функцій

Під час презентації смартфона Google з гордістю представив такі функції, як Zoom Enhance, Video Boost, вбудовану модель ШІ тощо, але потім заявив, що вони ще не готові (деякі з них з'явилися лише в грудні 2023 року).

Pixel 8 Pro також має датчик температури, й Google досі намагається отримати дозвіл Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на використання його для вимірювання температури тіла.

Загалом, цей датчик міг би стати корисним під час розпалу пандемії коронавірусу, але зараз його використання викликає сумніви.

5. Відсутність запасних частин для Pixel Watch

Виявилося, що для смартгодинника Pixel Watch не вистачає запасних екранів. Фактично Google заявила, що не лагодитиме тріснуті екрани. Отже, споживачам залишився один вибір — купити інший годинник.

Не найрозумніший шлях для продукту, який конкурує з Samsung Galaxy Watch 6 та Apple Watch.

Раніше ми писали, що Google створила нову  модель генеративного штучного інтелекту Gemini, яка стала конкурентом для GPT-4. Також розповідали, про сім продуктів та сервісів, які Google списав у 2023 році.

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