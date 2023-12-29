Google: пять главных неудач компании в 2023 году

Отказываться от выпуска запчастей для Pixel Watch было не слишком разумно, учитывая сильную конкуренцию с Samsung Galaxy Watch 6 и Apple Watch. Фото: digitaltrends.com

Успех Google, как и любой миллиардной корпорации, вряд ли возможен без ошибок на своем пути. Почти для всех крупных компаний мира 2023-й был тяжелым годом, и калифорнийцы не стали исключением.

Об этом написал Android Police.

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1. Массовые увольнения

Google начал 2023 год с массовых увольнений по экономическим причинам. Всего в течение года работу потеряли около 12 тыс. работников (6% рабочей силы компании).

2. Судебные иски

Компания судилась с Минюстом США, несколькими американскими штатами и Epic Games.

Один из антимонопольных исков, связанный с Play Store, привел к выплатам Google 700 млн долларов возмещения ущерба, из которых 630 млн получат американские потребители.

3. Неуверенный дебют Google Bard

После того как в конце 2022 года мир всколыхнул ChatGPT от OpenAI, Google поспешил в феврале 2023-го презентовать свою разработку ИИ Google Bard. К сожалению, чат-бот был выпущен с кучей ошибок.

Возможно, компании лучше было бы подождать до выпуска Gemini, своей новой, гораздо более совершенной модели искусственного интеллекта, которую она представила в декабре.

4. Pixel 8 Pro выпустили без некоторых функций

Во время презентации смартфона Google с гордостью представил такие функции, как Zoom Enhance, Video Boost, встроенную модель ИИ и т.д., но затем заявил, что они еще не готовы (некоторые из них появились только в декабре 2023 года).

Pixel 8 Pro также имеет датчик температуры, и Google по-прежнему пытается получить разрешение Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) на использование его для измерения температуры тела.

В общем, этот датчик мог бы стать полезным в разгар пандемии коронавируса, но сейчас его использование вызывает сомнения.

5. Отсутствие запасных частей для Pixel Watch

Оказалось, что для смарт-часов Pixel Watch не хватает запасных экранов. Фактически Google заявила, что не будет чинить треснувшие экраны. Так что потребителям остался один выбор — купить другие часы.

Не самый умный путь для продукта, конкурирующего с Samsung Galaxy Watch 6 и Apple Watch.

Ранее мы писали, что Google создала новую модель генеративного искусственного интеллекта Gemini, ставшую конкурентом для GPT-4. Также рассказывали о семи продуктах и сервисах, которые Google списал в 2023 году.