Apple: три невдачі та три надбання компанії у 2023 році

У 2023 році деякі продукти Apple вистрілили, а інші виявилися посередністю. Фото: fortune.com

Рік був багатий на події для Apple, позаяк компанія нарешті відмовилася від порту Lighting, випустила модель iPhone 15 Pro Max з 5х перископним зумом, продовжила просувати чіпи для Mac серії M3 й нарешті анонсувала AR/VR-гарнітуру Vision Pro. На цьому шляху Apple спіткало кілька невдач.

Про це написав GSMarena.

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Перемога: USB-C в iPhone

Роз'єм USB-C перевершує Lightning практично в усіх мислимих аспектах. Але, якби не закон ЄС про зарядні пристрої, Apple, ймовірно, продовжила б термін служби Lightning ще на кілька років.

Більшість користувачів тішить, що всі нові телефони, незалежно від їхньої екосистеми, тепер мають єдиний порт.

Поразка: зникнення Lighting

Lightning мав свої технічні обмеження: максимальна швидкість передачі даних складала 480 Мбіт/с, і він не дозволяв здійснювати швидку зарядку понад 20 Вт.

У 2012 році це не було проблемою, але за десять років вже були телефони зі швидкістю передачі даних до 10 Гбіт USB 3.1 з потужністю зарядки понад 100 Вт.

Перемога: серія iPhone 15 Pro

Новий легкий титановий корпус, роз'єми USB 3.2 Type-C, перший у світі 3-нм чипсет і 5-кратна перископічна камера. Серія смартфонів iPhone 15 принесла достатньо оновлень, щоб спокусити навіть давніх користувачів Android.

Поразка: Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2

Обидва нових смартгодинники мають такий самий дизайн, як і їхні попередники, а головними особливостями є оновлений Apple S9 SiP та функція керування жестами Double Tap.

Ще гірше те, що Apple опинилася в патентній суперечці, яка змусила її зупинити продажі своїх останніх смартгодинників перед самим закінченням святкового сезону.

Перемога: чипи Apple M3

Сімейство M3, яке з'явилося разом з 14- і 16-дюймовими ноутбуками MacBook Pro та абсолютно новим 24-дюймовим iMac, забезпечує значний стрибок у продуктивності графічних процесорів.

Поразка: власний 5G-модем

Багато років Apple намагався зменшити залежність від Qualcomm, розробивши 5G-модем, який би використовувався в майбутніх iPhone.

Але модеми, мабуть, надто складний компонент для виробництва смартфонів навіть для Apple. Тому спочатку компанія планувала встановити власний 5G-модем на лінійку iPhone 15, пізніше перенесла цю мету на 2024 рік, поки не скасувала її взагалі.

Раніше ми писали, що iPhone 15 взяв штурмом ринок, на якому традиційно домінує Samsung. Також повідомляли про всі чутки та інсайди про майбутній бюджетний телефон iPhone SE 4 2024.