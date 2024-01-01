Apple: три неудачи и три достижения компании в 2023 году

В 2023 году некоторые продукты Apple выстрелили, а другие оказались посредственными. Фото: fortune.com

Год был богат событиями для Apple, поскольку компания наконец-то отказалась от порта Lighting, выпустила модель iPhone 15 Pro Max с 5х перископным зумом, продолжила продвигать чипы для Mac серии M3 и наконец анонсировала AR/VR-гарнитуру Vision Pro. На этом пути Apple постигло несколько неудач.

Об этом пишет GSMarena.

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Победа: USB-C в iPhone

Разъем USB-C превосходит Lightning практически во всех мыслимых аспектах. Но если бы не закон ЕС о зарядных устройствах, Apple, вероятно, продлила бы срок службы Lightning еще на несколько лет.

Большинство пользователей радует, что все новые телефоны, независимо от их экосистемы, теперь имеют единый порт.

Поражение: исчезновение Lighting

Lightning имел свои технические ограничения: максимальная скорость передачи данных составляла 480 Мбит/с, и он не позволял производить быструю зарядку свыше 20 Вт.

В 2012 году это не было проблемой, но через десять лет уже были телефоны со скоростью передачи данных до 10 Гбит USB 3.1 с мощностью зарядки свыше 100 Вт.

Победа: серия iPhone 15 Pro

Новый легкий титановый корпус, разъемы USB 3.2 Type-C, первый в мире 3-нм чипсет и 5-кратная перископическая камера. Серия смартфонов iPhone 15 принесла достаточно обновлений, чтобы соблазнить даже старых пользователей Android.

Поражение: Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2

Новые смарт-часы имеют такой же дизайн, как и их предшественники, а главными особенностями являются обновленный Apple S9 SiP и функция управления жестами Double Tap.

Еще хуже то, что Apple оказалась в патентном споре, заставившем ее остановить продажи своих последних смарт-часов перед самым окончанием праздничного сезона.

Победа: чипы Apple M3

Семейство M3, появившееся вместе с 14- и 16-дюймовыми ноутбуками MacBook Pro и совершенно новым 24-дюймовым iMac, обеспечивает значительный скачок в производительности графических процессоров.

Поражение: собственный 5G-модем

Многие годы Apple пытался снизить зависимость от Qualcomm, разработав 5G-модем, который бы использовался в будущих iPhone.

Но модемы, вероятно, слишком сложный компонент в производстве смартфонов даже для Apple. Поэтому изначально компания планировала установить свой 5G-модем на линейку iPhone 15, позже перенесла эту цель на 2024 год, пока не отменила ее вообще.

Ранее мы писали, что iPhone 15 взял штурмом рынок, на котором традиционно доминирует Samsung. Также сообщали обо всех слухах и инсайдах о будущем бюджетном телефоне iPhone SE 4 2024.