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Білий або чорний — чи є темний режим екрана смартфона кращим для очей

22 січня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Експерти пояснили, чи є кориснішим для очей темний режим екрана смартфона
Темний режим не підходить для людей з поширеними захворюваннями очей. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Нічний режим екрана смартфона змінює вигляд дисплея з білого фону та темного тексту на чорний фон з білими літерами. Вважається, що темний режим краще для очей, та чи це насправді так?

Про це написав Eye Care Center.

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Як темний режим полегшує перегляд

Ввечері на вулиці або у приміщенні з тьмяним освітленням дивитися на екран з темним тлом комфортніше, ніж на яскравий дисплей, позаяк в темному режимі видно менше відблисків. Це зменшує навантаження на очі та зводить до мінімуму їхню втому.

Переваги темного режиму для здоров'я очей

Досліджень на цю тему дуже мало, більшість з них зосереджені на здатності темного режиму допомагати людям легше засинати. Доведено, що синій світлофільтр темного режиму допомагає стимулювати нічне вироблення мелатоніну, регулюючи добові ритми людини.

Яскравість екрана є лише одним із факторів, який може призвести до перенапруження зорового аналізатора. Люди, як правило, рідше моргають, дивлячись на дисплей, що призводить до сухості або перенапруження очей. Але жодне дослідження не показало, що перегляд пристроїв у темному режимі сприяє частішому морганню.

Кому корисний темний режим

Люди, які проводять цілий день за екранами комп'ютерів і телефонів, можуть отримати користь від використання темного режиму, особливо у вечірній час. Перегляд зображень на чорному тлі дає очам відпочинок від впливу яскравого світла, що полегшує зоровий дискомфорт.

Використання лише темного режиму вдень не усуне пов'язане з пристроєм перенапруження або втому очей. Поєднуйте цю практику з корисними для очей звичками, наприклад, періодично відривайтеся від телефону і намагайтеся частіше моргати.

Кому темний режим приносить дискомфорт

У людей з низкою захворювань очей перегляд білого тексту на чорному екрані може викликати ефект гало, коли яскраве зображення в темряві оточує ореол. Це може виникнути у людей з міопією (короткозорістю), астигматизмом (порушенням кривизни передньої частини ока) або пресбіопією (віковим зниженням здатності фокусуватись на предметах, що знаходяться біля очей). Таким людям безпечніше просто значно зменшити яскравість екрана у звичайному світловому режимі, коли чорний текст написаний на білому фоні.

Раніше ми писали, як на iPhone увімкнути режим захисту очей, що з'явився в iOS 17. Також ми розповідали, як не можна чистити екран смартфона.

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