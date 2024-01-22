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Белый или черный — является ли темный режим экрана смартфона лучшим для глаз

22 января 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Эксперты объяснили, полезнее ли для глаз темный режим экрана смартфона
Темный режим не подходит для людей с распространенными глазными заболеваниями. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Ночной режим экрана смартфона меняет вид дисплея с белым фоном и темным текстом на черный фон с белыми буквами. Считается, что темный режим лучше для глаз, но так ли это?

Об этом написал Eye Care Center.

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Как темный режим облегчает просмотр

Вечером на улице или в помещении с тусклым освещением смотреть на экран с темным фоном комфортней, чем на яркий дисплей, так как в темном режиме видно меньше бликов. Это уменьшает нагрузку на глаза и сводит к минимуму усталость.

Преимущества темного режима для здоровья глаз

Исследований по этой теме очень мало, большинство из них сосредоточены на способности темного режима помогать людям легче засыпать. Доказано, что синий светофильтр темного режима помогает стимулировать ночную выработку мелатонина, регулируя суточные ритмы человека.

Яркость экрана является лишь одним из факторов, которые могут привести к перенапряжению зрительного анализатора. Люди, как правило, реже моргают, глядя на дисплей, что приводит к сухости или перенапряжению глаз. Но ни одно исследование не показало, что просмотр устройств в темном режиме способствует более частому морганию.

Кому полезен темный режим

Люди, проводящие целый день за экранами компьютеров и телефонов, могут извлечь пользу из темного режима, особенно в вечернее время. Просмотр изображений на черном фоне дает глазам отдых от яркого света, что облегчает зрительный дискомфорт.

Использование только темного режима днем не устранит связанное с устройством перенапряжение или усталость глаз. Сочетайте эту практику с полезными для глаз привычками, например, периодически отрывайтесь от телефона и старайтесь почаще моргать.

Кому темный режим приносит дискомфорт

У людей с рядом заболеваний глаз просмотр белого текста на черном экране может вызвать эффект гало, когда яркое изображение в темноте окружает ореол. Это может возникнуть у людей с миопией (близорукость), астигматизмом (нарушением кривизны передней части глаза) или пресбиопией (возрастным снижением способности фокусироваться на предметах, находящихся у глаз). Таким людям безопаснее просто значительно снизить яркость экрана в обычном световом режиме, когда черный текст написан на белом фоне.

Ранее мы писали, как на iPhone включить появившийся в iOS 17 режим защиты глаз. Также мы рассказывали, как нельзя чистить экран смартфона.

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