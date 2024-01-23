Британці показали комп'ютер, який допоміг виграти Другу світову війну та обдурив Гітлера

Співробітниці королівської ВМС. Фото: Crown copyright

Спецслужба Великої Британії вперше показала фото першого у світі цифрового комп'ютера Colossus. Він зіграв важливу роль у перемозі над Німеччиною під час Другої світової війни.

Про це пише Newatlas.

Читайте також:

Комп'ютер часів Другої світової війни Colossus

Зазначається, що всі дані про цей комп'ютер були суворо засекречені аж до 1980-х років. Після того протягом 20 років Британія взагалі не визнавала існування такого пристрою.

Так, сам факт існування цифрового комп'ютера в ті часи змушує переглянути історичні відомості, пов'язані з Другою світовою війною та розвитком комп'ютерів й інформатики.

"Багато машин тих часів, як виявилося, значно поступалися Colossus — настільки просунутим він був для свого часу. Деяка інформація про нього засекречена і донині", — йдеться у матеріалі.

Комп'ютер Colossus. Фото: Crown copyright

Комп'ютер був величезного розміру — висотою 2 м, а разом із периферійними пристроями займав цілу кімнату. В його конструкцію входили 2500 радіоламп.

Відомо, що розробники з Британії створили 10 пристроїв Colossus, перший запустили в експлуатацію 5 лютого 1944 року, а другий — 1 червня.

Як використовували комп'ютер Colossus

За допомогою цього пристрою вдавалося зламувати коди, які використовували німці під час Другої світової війни. Він давав можливість передавати союзникам важливу інформацію про переговори німецьких генералів з незначною затримкою.

У центр урядового зв'язку Британії розповіли цікавий факт: за допомогою Colossus вдалося обдурити Гітлера — він вважав, що сили "Дня Д" висадилися в Па-де-Кале, а не на пляжах Нормандії.

"Архітектором "Колоса" був інженер Головпоштамту Томас Флауерс. Він спроєктував комп'ютер із готових компонентів телефонної станції. Є знімок із його схемами, тож можна за ними спробувати зібрати свій власний комп'ютер", — зазначають у виданні.

Комп'ютер Colossus. Фото: Crown copyright

Голова опікунської ради Національного музею обчислювальної техніки Ендрю Герберт наголосив, що цей комп'ютер був найважливішою з машин для злому кодів воєнного часу.

Наразі повністю робоча реконструйована машина "Колос" експонується в Національному музеї обчислювальної техніки в Блетчлі-парку.

Нагадаємо, що вчені подарували роботам нову здатність, але вона приносить біль.

Також ми писали, що нещодавно нейронна мережа змогла виявити дійсно щось унікальне в обличчі на знаменитій картині Рафаеля, тим самим відкривши таємницю шедевра художника.