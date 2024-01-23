Британці показали комп'ютер, який допоміг виграти Другу світову війну та обдурив Гітлера
Спецслужба Великої Британії вперше показала фото першого у світі цифрового комп'ютера Colossus. Він зіграв важливу роль у перемозі над Німеччиною під час Другої світової війни.
Про це пише Newatlas.
Комп'ютер часів Другої світової війни Colossus
Зазначається, що всі дані про цей комп'ютер були суворо засекречені аж до 1980-х років. Після того протягом 20 років Британія взагалі не визнавала існування такого пристрою.
Так, сам факт існування цифрового комп'ютера в ті часи змушує переглянути історичні відомості, пов'язані з Другою світовою війною та розвитком комп'ютерів й інформатики.
"Багато машин тих часів, як виявилося, значно поступалися Colossus — настільки просунутим він був для свого часу. Деяка інформація про нього засекречена і донині", — йдеться у матеріалі.
Комп'ютер був величезного розміру — висотою 2 м, а разом із периферійними пристроями займав цілу кімнату. В його конструкцію входили 2500 радіоламп.
Відомо, що розробники з Британії створили 10 пристроїв Colossus, перший запустили в експлуатацію 5 лютого 1944 року, а другий — 1 червня.
Як використовували комп'ютер Colossus
За допомогою цього пристрою вдавалося зламувати коди, які використовували німці під час Другої світової війни. Він давав можливість передавати союзникам важливу інформацію про переговори німецьких генералів з незначною затримкою.
У центр урядового зв'язку Британії розповіли цікавий факт: за допомогою Colossus вдалося обдурити Гітлера — він вважав, що сили "Дня Д" висадилися в Па-де-Кале, а не на пляжах Нормандії.
"Архітектором "Колоса" був інженер Головпоштамту Томас Флауерс. Він спроєктував комп'ютер із готових компонентів телефонної станції. Є знімок із його схемами, тож можна за ними спробувати зібрати свій власний комп'ютер", — зазначають у виданні.
Голова опікунської ради Національного музею обчислювальної техніки Ендрю Герберт наголосив, що цей комп'ютер був найважливішою з машин для злому кодів воєнного часу.
Наразі повністю робоча реконструйована машина "Колос" експонується в Національному музеї обчислювальної техніки в Блетчлі-парку.
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