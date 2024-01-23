Британцы показали компьютер, который помог выиграть Вторую мировую войну и обманул Гитлера

Сотрудницы королевской ВМС. Фото: Crown copyright

Спецслужба Великобритании впервые показала фото первого в мире цифрового компьютера Colossus. Он сыграл немаловажную роль в победе над Германией во время Второй мировой войны.

Об этом пишет Newatlas.

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Компьютер времен Второй мировой войны Colossus

Все данные об этом компьютере были строго засекречены вплоть до 1980-х годов. После этого в течение 20 лет Великобритания вообще не признавала существование такого устройства.

Так, сам факт существования цифрового компьютера в те времена заставляет пересмотреть исторические сведения, связанные со Второй мировой войной и развитием компьютеров и информатики.

"Многие машины тех времен, как оказалось, значительно уступали Colossus — настолько продвинутым он был для своего времени. Некоторая информация о нем засекречена и поныне", — говорится в материале.

Компьютер Colossus. Фото: Crown copyright

Компьютер был огромного размера — высотой 2 м, а вместе с периферийными устройствами занимал целую комнату. В его конструкцию входило 2500 радиоламп.

Известно, что разработчики из Британии создали 10 устройств Colossus, первое запустили в эксплуатацию 5 февраля 1944, а второе — 1 июня.

Как использовали компьютер Colossus

Посредством этого устройства удавалось взламывать коды, которые использовали немцы во время Второй мировой войны. Он давал возможность передавать союзникам важную информацию о переговорах германских генералов с незначительной задержкой.

В центре правительственной связи Британии рассказали интересный факт: с помощью Colossus удалось обмануть Гитлера — он считал, что силы "Дня Д" высадились в Па-де-Кале, а не на пляжах Нормандии.

"Архитектором "Колоса" был инженер Главпочтамта Томас Флауэрс. Он спроектировал компьютер с готовых компонентов телефонной станции. Есть снимок с его схемами, поэтому можно по ним попытаться собрать свой собственный компьютер", — отмечают в издании.

Компьютер Colossus. Фото: Crown copyright

Председатель попечительского совета Национального музея вычислительной техники Эндрю Герберт подчеркнул, что этот компьютер был важнейшей из машин для взлома кодов военного времени.

Полностью рабочая реконструированная машина "Колос" экспонируется в Национальном музее вычислительной техники в Блетчли-парке.

Напомним, что ученые подарили работам новую способность, но она приносит боль.

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