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Чи варто купувати смартфон з вигнутим екраном — всі плюси та мінуси

4 січня 2024 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Вигнутий дисплей: чи варто купувати такі смартфони
Купувати крихкий та дорогий у використанні телефон — не найкращий вибір. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Ще у 2014 році Samsung випустила перший смартфон з вигнутим екраном Note Edge. З того часу інші виробники телефонів наслідували цей тренд, та чи актуальні такі дисплеї у 2024 році.

Чому більшість флагманів виходять з пласкими екранами?

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Плюси вигнутого екрана

  • Виглядає дорого та круто.
  • Краща якість зображення та читабельність при денному світлі, покращена контрастність та точність передачі кольору.
  • Довший час роботи акумулятора, адже вигнуті екрани значно зменшують видимі відблиски та яскравість.
  • Смартфони з вигнутими дисплеями мають підсвічуванням країв, коли на екрані з'являються сповіщення.

Мінуси вигнутого екрана

  • Вигнуті дисплеї крихкі та схильні до тріщин при падінні.
  • Такий телефон важче втримати в руках, позаяк він тонший по краях.
  • Ремонт вигнутого екрана коштує в середньому вдвічі дорожче, ніж плаского, через складність заміни.
  • Часті випадкові дотики долонею по краях, де розташовані іконки програм та інструментів.
  • Захисні чохли та плівки погано прилягають до вигнутого екрана та не виконують свої функії у повному обсязі.

Отже, вигнутий дисплей не дає особливих переваг, окрім того, що він виглядає круто. Можливо, саме тому Samsung, починаючі з серії Galaxy S20, відмовився від вигнутих екранів.

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