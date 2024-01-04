Вигнутий дисплей: чи варто купувати такі смартфони

Чи варто купувати смартфон з вигнутим екраном — всі плюси та мінуси
4 січня 2024 20:50
Купувати крихкий та дорогий у використанні телефон — не найкращий вибір. Фото: androidauthority.com
Ще у 2014 році Samsung випустила перший смартфон з вигнутим екраном Note Edge. З того часу інші виробники телефонів наслідували цей тренд, та чи актуальні такі дисплеї у 2024 році.
Чому більшість флагманів виходять з пласкими екранами?
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Плюси вигнутого екрана
- Виглядає дорого та круто.
- Краща якість зображення та читабельність при денному світлі, покращена контрастність та точність передачі кольору.
- Довший час роботи акумулятора, адже вигнуті екрани значно зменшують видимі відблиски та яскравість.
- Смартфони з вигнутими дисплеями мають підсвічуванням країв, коли на екрані з'являються сповіщення.
Мінуси вигнутого екрана
- Вигнуті дисплеї крихкі та схильні до тріщин при падінні.
- Такий телефон важче втримати в руках, позаяк він тонший по краях.
- Ремонт вигнутого екрана коштує в середньому вдвічі дорожче, ніж плаского, через складність заміни.
- Часті випадкові дотики долонею по краях, де розташовані іконки програм та інструментів.
- Захисні чохли та плівки погано прилягають до вигнутого екрана та не виконують свої функії у повному обсязі.
Отже, вигнутий дисплей не дає особливих переваг, окрім того, що він виглядає круто. Можливо, саме тому Samsung, починаючі з серії Galaxy S20, відмовився від вигнутих екранів.
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