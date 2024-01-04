Вигнутий дисплей: чи варто купувати такі смартфони

Купувати крихкий та дорогий у використанні телефон — не найкращий вибір. Фото: androidauthority.com

Ще у 2014 році Samsung випустила перший смартфон з вигнутим екраном Note Edge. З того часу інші виробники телефонів наслідували цей тренд, та чи актуальні такі дисплеї у 2024 році.

Чому більшість флагманів виходять з пласкими екранами?

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Плюси вигнутого екрана

Виглядає дорого та круто.

Краща якість зображення та читабельність при денному світлі, покращена контрастність та точність передачі кольору.

Довший час роботи акумулятора, адже вигнуті екрани значно зменшують видимі відблиски та яскравість.

Смартфони з вигнутими дисплеями мають підсвічуванням країв, коли на екрані з'являються сповіщення.

Мінуси вигнутого екрана

Вигнуті дисплеї крихкі та схильні до тріщин при падінні.

Такий телефон важче втримати в руках, позаяк він тонший по краях.

Ремонт вигнутого екрана коштує в середньому вдвічі дорожче, ніж плаского, через складність заміни.

Часті випадкові дотики долонею по краях, де розташовані іконки програм та інструментів.

Захисні чохли та плівки погано прилягають до вигнутого екрана та не виконують свої функії у повному обсязі.

Отже, вигнутий дисплей не дає особливих переваг, окрім того, що він виглядає круто. Можливо, саме тому Samsung, починаючі з серії Galaxy S20, відмовився від вигнутих екранів.

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