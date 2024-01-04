Изогнутый дисплей: стоит ли покупать такие смартфоны

Покупать хрупкий и дорогой телефон — не лучший выбор. Фото: androidauthority.com

Еще в 2014 году Samsung выпустила первый смартфон с изогнутым экраном Note Edge. С тех пор другие производители телефонов следовали этому тренду, но актуальны ли такие дисплеи в 2024 году.

Почему большинство флагманов выходят с плоскими экранами?

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Плюсы изогнутого экрана

Выглядит дорого и круто.

Лучшее качество изображения и читабельность при дневном свете, улучшенная контрастность и точность цветопередачи.

Длительное время работы аккумулятора, так как изогнутые экраны значительно уменьшают видимые блики и яркость.

Смартфоны с изогнутыми дисплеями имеют подсветку краев, когда на экране появляются уведомления.

Минусы изогнутого экрана

Изогнутые дисплеи хрупкие и подвержены трещинам при падении.

Такой телефон труднее удержать в руках, так как он тоньше по краям.

Ремонт изогнутого экрана стоит в среднем вдвое дороже, чем плоского из-за сложности замены.

Частые случайные прикосновения ладонью по краям, где расположены иконки программ и инструментов.

Защитные чехлы и пленки плохо прилегают к изогнутому экрану и не выполняют свои функции в полном объеме.

Следовательно, изогнутый дисплей не дает особых преимуществ, кроме того, что он смотрится круто. Возможно, именно поэтому Samsung, начиная с серии Galaxy S20, отказался от изогнутых экранов.

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