Изогнутый дисплей: стоит ли покупать такие смартфоны

Стоит ли покупать смартфон с изогнутым экраном — все плюсы и минусы
4 января 2024 20:50
Покупать хрупкий и дорогой телефон — не лучший выбор. Фото: androidauthority.com
Еще в 2014 году Samsung выпустила первый смартфон с изогнутым экраном Note Edge. С тех пор другие производители телефонов следовали этому тренду, но актуальны ли такие дисплеи в 2024 году.
Почему большинство флагманов выходят с плоскими экранами?
Читайте также:
Плюсы изогнутого экрана
- Выглядит дорого и круто.
- Лучшее качество изображения и читабельность при дневном свете, улучшенная контрастность и точность цветопередачи.
- Длительное время работы аккумулятора, так как изогнутые экраны значительно уменьшают видимые блики и яркость.
- Смартфоны с изогнутыми дисплеями имеют подсветку краев, когда на экране появляются уведомления.
Минусы изогнутого экрана
- Изогнутые дисплеи хрупкие и подвержены трещинам при падении.
- Такой телефон труднее удержать в руках, так как он тоньше по краям.
- Ремонт изогнутого экрана стоит в среднем вдвое дороже, чем плоского из-за сложности замены.
- Частые случайные прикосновения ладонью по краям, где расположены иконки программ и инструментов.
- Защитные чехлы и пленки плохо прилегают к изогнутому экрану и не выполняют свои функции в полном объеме.
Следовательно, изогнутый дисплей не дает особых преимуществ, кроме того, что он смотрится круто. Возможно, именно поэтому Samsung, начиная с серии Galaxy S20, отказался от изогнутых экранов.
Ранее мы писали о ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году. Также представляли ТОП 10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи.
Читайте Новини.LIVE!