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Стоит ли покупать смартфон с изогнутым экраном — все плюсы и минусы

4 января 2024 20:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Изогнутый дисплей: стоит ли покупать такие смартфоны
Покупать хрупкий и дорогой телефон — не лучший выбор. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Еще в 2014 году Samsung выпустила первый смартфон с изогнутым экраном Note Edge. С тех пор другие производители телефонов следовали этому тренду, но актуальны ли такие дисплеи в 2024 году.

Почему большинство флагманов выходят с плоскими экранами?

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Плюсы изогнутого экрана

  • Выглядит дорого и круто.
  • Лучшее качество изображения и читабельность при дневном свете, улучшенная контрастность и точность цветопередачи.
  • Длительное время работы аккумулятора, так как изогнутые экраны значительно уменьшают видимые блики и яркость.
  • Смартфоны с изогнутыми дисплеями имеют подсветку краев, когда на экране появляются уведомления.

Минусы изогнутого экрана

  • Изогнутые дисплеи хрупкие и подвержены трещинам при падении.
  • Такой телефон труднее удержать в руках, так как он тоньше по краям.
  • Ремонт изогнутого экрана стоит в среднем вдвое дороже, чем плоского из-за сложности замены.
  • Частые случайные прикосновения ладонью по краям, где расположены иконки программ и инструментов.
  • Защитные чехлы и пленки плохо прилегают к изогнутому экрану и не выполняют свои функции в полном объеме.

Следовательно, изогнутый дисплей не дает особых преимуществ, кроме того, что он смотрится круто. Возможно, именно поэтому Samsung, начиная с серии Galaxy S20, отказался от изогнутых экранов.

Ранее мы писали о ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году. Также представляли ТОП 10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи.

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