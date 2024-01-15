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Чи варто вимикати Bluetooth — експерти пояснили, як він розряджає акумулятор

15 січня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Bluetooth розряджає батарею смартфона, коли ви ним не користуєтесь: та невже
Всі бездротові технології потребують живлення, але наскільки Bluetooth висмоктує енергію батареї? Фото: macworld.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Попри розвиток технології Bluetooth, все ще поширена думка, що телефон буде довше працювати, якщо вимкнути Bluetooth, коли ним не користуються. Та чи правда це?

Розвіяли міфи про акумулятори смартфонів та Bluetooth за допомогою випробувань експерти Android Authority.

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Як проводили тести

Тестували п'ять телефонів за двома сценаріями. Перший — сценарій щоденного розряджання акумулятора для визначення того, чи дійсно вимкнення Bluetooth подовжує термін служби акумулятора на Android. Для цього перевіряли роботу телефонів з вимкненим Bluetooth та з увімкненим Bluetooth, але в режимі очікування, ні до чого не підключеним.

Другий — сценарій використання. Для цього відтворювалося відео протягом чотирьох годин поспіль, як це може бути під час тривалого перельоту. Перевірка складалася з контрольного тесту з вимкненим Bluetooth, з увімкненим Bluetooth, але без з'єднання, і, нарешті, відтворення відео через Bluetooth з використанням базового аудіокодека SBC.

Чи економить заряд акумулятора вимкнення Bluetooth

Протягом тесту типового дня з увімкненим Bluetooth було витрачено лише на 1,8% більше заряду акумулятора порівняно з тестом з вимкненим Bluetooth. Екстраполюючи це на повний цикл заряджання, Bluetooth споживає менш як 4% додаткового заряду акумулятора. Отже, вимкнення Bluetooth може додати від 10 до 15 хвилин додаткового часу для пристрою, який зазвичай працює п'ять годин увімкненим. Це дрібниці.

А як щодо активного використання Bluetooth на телефоні? Якщо екстраполювати на повний цикл заряджання, то перегляд відео з увімкненим, але не підключеним Bluetooth збільшує енергоспоживання в середньому приблизно на 6,6%. Це все ще досить мало, хоча й не нічого. Однак такий сценарій постійного відтворення відео малоймовірний у реальному світі.

Нарешті, відтворення аудіо через Bluetooth споживає практично таку ж кількість енергії, як і відтворення аудіо через динаміки або навушники з вимкненим Bluetooth. В середньому пристрої зафіксували лише 0,2% збільшення енергоспоживання при відтворенні аудіо через Bluetooth.

Безпекові висновки

Bluetooth не впливає на час роботи акумулятора, коли телефон не використовується. Більшість користувачів не помітять додаткового розряду батареї смартфона, якщо забудуть вимкнути Bluetooth на ніч.

Вимикати його все одно варто, але не через батарею, а через ризик бути підключеним до небажаних пристроїв, якщо ви дуже турбуєтесь про свою безпеку.

Раніше назвали умови, за яких смартфон служитиме найдовше. Також ми повідомляли, як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки.

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