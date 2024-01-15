Bluetooth разряжает батарею смартфона, если вы не пользуетесь ею: да неужели

Все беспроводные технологии нуждаются в питании, но насколько Bluetooth высасывает энергию батареи? Фото: macworld.com

Несмотря на развитие технологии Bluetooth, все еще распространено мнение, что телефон будет дольше работать, если выключить Bluetooth, когда им не пользуются. Правда ли это?

Развеяли мифы об аккумуляторах смартфонов и Bluetooth с помощью испытаний эксперты Android Authority.

Читайте также:

Как проводили тесты

Тестировали пять телефонов по двум сценариям. Первый — сценарий ежедневной разрядки аккумулятора для определения того, действительно ли отключение Bluetooth продлевает срок службы аккумулятора на Android. Для этого проверяли работу телефонов с выключенным Bluetooth и включенным Bluetooth, но в режиме ожидания, ни к чему не подключенным.

Второй — сценарий использования. Для этого воспроизводилось видео в течение четырех часов подряд, как это может быть во время длительного перелета. Проверка состояла из контрольного теста с выключенным Bluetooth, с включенным Bluetooth, но без соединения, и, наконец, воспроизведение видео через Bluetooth с использованием базового аудиокодека SBC.

Экономит ли заряд аккумулятора отключение Bluetooth

В течение теста типичного дня с включенным Bluetooth было израсходовано только на 1,8% больше заряда аккумулятора по сравнению с тестом с выключенным Bluetooth.

Экстраполируя это на полный цикл зарядки, Bluetooth потребляет менее 4% дополнительного заряда аккумулятора. Следовательно, отключение Bluetooth может добавить от 10 до 15 минут дополнительного времени для устройства, обычно работающего пять часов включенным. Это мелочи.

А как насчет активного использования Bluetooth на телефоне? Если экстраполировать на полный цикл зарядки, то просмотр видео с включенным, но не подключенным Bluetooth увеличивает энергопотребление в среднем примерно на 6,6%. Это все еще достаточно мало, хоть и не ничего. Однако такой сценарий постоянного воспроизведения видео маловероятен в реальном мире.

Наконец, воспроизведение аудио через Bluetooth потребляет практически такое же количество энергии, как и воспроизведение аудио через динамики или наушники с выключенным Bluetooth. В среднем устройства зафиксировали только 0,2% увеличения энергопотребления при воспроизведении аудио через Bluetooth.

Безопасные выводы

Bluetooth не влияет на время работы аккумулятора, когда телефон не используется. Большинство пользователей не заметят дополнительного разряда батареи смартфона, если забудут выключить Bluetooth на ночь.

Выключать его все равно следует, но не из-за батареи, а из-за риска быть подключенным к нежелательным устройствам, если вы очень беспокоитесь о своей безопасности.

Ранее назвали условия, при которых смартфон будет служить долго. Также мы сообщали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки.