Ексгендиректор Google створює для України унікальні дрони-камікадзе з ШІ

Дрони для Збройних Сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Ексглава корпорації Google Ерік Шмідт ініціював запуск стартапу під назвою White Stork, метою якого є постачання України доступними дронами-камікадзе для використання у війні з Росією. Ці літальні апарати будуть оснащені штучним інтелектом та пропонуватимуться за ціною всього 400 доларів за одиницю.

Про це 29 січня повідомило видання Interesting Engineering.

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Ініціатива Шмідта є поєднанням ШІ та військової техніки, надаючи Україні критично важливі технологічні рішення. Також це спрямовано створення американської альтернативи китайським дронам.

Компанія, з якої стався стартап, була офіційно зареєстрована у серпні 2023 року, і, за даними Forbes, з того часу кілька разів змінювала назву.

Основною метою компанії є розробка серійного БпЛА, що використовує ШІ для візуального визначення мети, здатного функціонувати в умовах порушеного зв'язку через глушення GPS.

Зміцнення військового потенціалу України

Попри те, що проєкт продовжує залишатися під покровом таємності, його активно обговорюють у спільноті розробників дронів, зокрема через участь Шмідта та його прагнення зміцнити військовий потенціал України.

У статті для Wall Street Journal, опублікованій у липні 2023 року, Шмідт вказував, що вартість виробництва одного дрону з ШІ становить близько 400 доларів. Такий підхід до ціноутворення може зробити ці дрони особливо важливими для України, а масштабне виробництво здатне зменшити залежність від традиційних військових контрактів.

Нагадаємо, що Одеса закупить FPV-дрони та квадрокоптери на 56 мільйонів гривень. За даними відкритого аукціону, муніципальний департамент закупить відразу 30 комплектів FPV-дронів та квадрокоптерів.

Крім того, прикордонники бригади Гвардії настання "Сталевий кордон" за допомогою FPV-дронів завдали нищівного удару по російським комплексам спостереження в п'ятницю, 2 лютого.