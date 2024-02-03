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Экс-гендиректор Google создает для Украины уникальные дроны-камикадзе с ИИ

3 февраля 2024 21:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-гендиректор Google создает для Украины уникальные дроны-камикадзе с ИИ
Дроны для Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Экс-глава корпорации Google Эрик Шмидт инициировал запуск стартапа под названием White Stork, целью которого является снабжение Украины доступными дронами-камикадзе для использования в войне с Россией. Эти летательные аппараты будут оснащены искусственным интеллектом и предлагаться по цене всего 400 долларов за единицу.

Об этом 29 января сообщило издание  Interesting Engineering.

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Инициатива Шмидта представляет собой сочетание ИИ и военной техники, предоставляя Украине критически важные технологические решения. Также это направлено на создание американской альтернативы китайским дронам.

Компания, из которой произошел стартап, была официально зарегистрирована в августе 2023 года, и, по данным Forbes, с того времени несколько раз сменяла название. 

Основной целью компании является разработка серийного БпЛА, использующего ИИ для визуального определения цели, способного функционировать в условиях нарушенной связи из-за глушения GPS.

Укрепление военного потенциала Украины

Несмотря на то что проект продолжает оставаться под покровом секретности, его активно обсуждают в сообществе разработчиков дронов, в частности из-за участия Шмидта и его стремления укрепить военный потенциал Украины.

В статье для Wall Street Journal, опубликованной в июле 2023 года, Шмидт указывал, что стоимость производства одного дрона с ИИ составляет около 400 долларов. Такой подход к ценообразованию может сделать эти дроны особенно важными для Украины, а масштабное производство способно уменьшить зависимость от традиционных военных контрактов. 

Напомним, что Одесса закупит FPV-дроны и квадрокоптеры на 56 миллионов гривен. По данным открытого аукциона, муниципальный департамент закупит сразу 30 комплектов FPV-дронов и квадрокоптеров. 

Кроме того, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью FPV-дронов нанесли сокрушительный удар по российским комплексам наблюдения в пятницу, 2 февраля.

Google
Украина
искусственный интеллект
дроны
война в Украине

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