Экс-гендиректор Google создает для Украины уникальные дроны-камикадзе с ИИ

Дроны для Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Экс-глава корпорации Google Эрик Шмидт инициировал запуск стартапа под названием White Stork, целью которого является снабжение Украины доступными дронами-камикадзе для использования в войне с Россией. Эти летательные аппараты будут оснащены искусственным интеллектом и предлагаться по цене всего 400 долларов за единицу.

Об этом 29 января сообщило издание Interesting Engineering.

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Инициатива Шмидта представляет собой сочетание ИИ и военной техники, предоставляя Украине критически важные технологические решения. Также это направлено на создание американской альтернативы китайским дронам.

Компания, из которой произошел стартап, была официально зарегистрирована в августе 2023 года, и, по данным Forbes, с того времени несколько раз сменяла название.

Основной целью компании является разработка серийного БпЛА, использующего ИИ для визуального определения цели, способного функционировать в условиях нарушенной связи из-за глушения GPS.

Укрепление военного потенциала Украины

Несмотря на то что проект продолжает оставаться под покровом секретности, его активно обсуждают в сообществе разработчиков дронов, в частности из-за участия Шмидта и его стремления укрепить военный потенциал Украины.

В статье для Wall Street Journal, опубликованной в июле 2023 года, Шмидт указывал, что стоимость производства одного дрона с ИИ составляет около 400 долларов. Такой подход к ценообразованию может сделать эти дроны особенно важными для Украины, а масштабное производство способно уменьшить зависимость от традиционных военных контрактов.

Напомним, что Одесса закупит FPV-дроны и квадрокоптеры на 56 миллионов гривен. По данным открытого аукциона, муниципальный департамент закупит сразу 30 комплектов FPV-дронов и квадрокоптеров.

Кроме того, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью FPV-дронов нанесли сокрушительный удар по российским комплексам наблюдения в пятницу, 2 февраля.