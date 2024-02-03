Федоров пояснив, чому "Дія" зависла під час голосування Нацвідбору Євробачення-2024

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: АрміяІнформ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров з лютого оголосив про рекордну кількість користувачів у "Дії" за всю історію проєкту. За його словами, замість 800 запитів за секунду, як було під час минулорічного голосування на Євробаченні, сьогодні було 15 тисяч запитів у секунду.

Про це Федоров написав увечері 3 лютого на своїй сторінці в Telegram.

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Він наголосив, що порівняно з минулим роком розробники збільшили потужності застосунку у п'ять разів. При цьому запитів надійшло більше у 20 разів.

"І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", — пообіцяв Федоров.

Міністр запевнив, що ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну силу.

"Всі охочі уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати", — запевнив він.

Раніше ми повідомляли, що після виступу одинадцяти учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024" стартувало глядацьке голосування за переможця. Обрати свого фаворита можуть українці віком від 14 років.

Нагадуємо, що мобільному додатку "Дія" продовжується голосування за склад зіркового журі Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". Місце в журі собі практично гарантувала співачка Джамала. Переможниця "Євробачення-2024" прокоментувала опитування.