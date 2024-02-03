Федоров объяснил, почему "Дія" зависла во время голосования Нацотбора Евровидения-2024
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров с февраля объявил о рекордном количестве пользователей в "Дії" за всю историю проекта. По его словам, вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования на Евровидении, сегодня было 15 тысяч запросов в секунду.
Об этом Федоров написал вечером 3 февраля на своей странице в Telegram.
Почему произошел сбой в Дії
Он отметил, что по сравнению с прошлым годом разработчики увеличили мощность приложения в пять раз. При этом запросов поступило более чем в 20 раз.
"И потому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к схожим волнам трафика", — пообещал Федоров.
Министр заверил, что ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает в полную силу.
"Все желающие ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать", — заверил он.
Ранее мы сообщали, что после выступления одиннадцати участников Нацотбора на "Евровидение-2024 " стартовало зрительское голосование за победителя. Выбрать своего фаворита могут украинцы от 14 лет.
Напоминаем, что мобильное приложение "Дії" продолжает голосование за состав звездного жюри Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Место в жюри себе практически гарантировала певица Джамала . Победительница "Евровидения-2024" прокомментировала опрос.
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