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Федоров объяснил, почему "Дія" зависла во время голосования Нацотбора Евровидения-2024

3 февраля 2024 23:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Федоров объяснил, почему "Дія" зависла во время голосования Нацотбора Евровидения-2024
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: АрмияИнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров с февраля объявил о рекордном количестве пользователей в "Дії" за всю историю проекта. По его словам, вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования на Евровидении, сегодня было 15 тысяч запросов в секунду.

Об этом Федоров написал вечером 3 февраля на своей странице в Telegram.

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Пост Михаила Федорова. Фото: скриншот

Почему произошел сбой в Дії

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом разработчики увеличили мощность приложения в пять раз. При этом запросов поступило более чем в 20 раз.

"И потому возникла огромная очередь. Извиняюсь за эту ситуацию. Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к схожим волнам трафика", — пообещал Федоров.

Министр заверил, что ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает в полную силу.

"Все желающие ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать", — заверил он.

Ранее мы сообщали, что после выступления одиннадцати участников Нацотбора на "Евровидение-2024 " стартовало зрительское голосование за победителя. Выбрать своего фаворита могут украинцы от 14 лет.

Напоминаем, что мобильное приложение "Дії" продолжает голосование за состав звездного жюри Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Место в жюри себе практически гарантировала певица Джамала . Победительница "Евровидения-2024" прокомментировала опрос.

Михаил Федоров
Украина
технологии
Дія
Евровидение-2024

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