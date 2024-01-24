Galaxy S24 Ultra: як флагман Samsung пережив екстремальні випробування на міцність

Galaxy S24 Ultra випробували на міцність — несподівані результати тестів
Galaxy S24 Ultra піддали інтенсивним тортурам, щоб зрозуміти наскільки міцним виявився новий флагман Samsung. Смартфон впускали на тротуар з різної висоти, свердлили та намагалися подряпати його дисплей камінцями.
Тест проводили експерти каналу PBKreviews.
Спочатку експериментатор впускав телефон з висоти поясу на тротуар:
- на екран;
- на задню панель;
- на бік.
Дисплей отримав незначні видимі пошкодження — подряпини біля рамки та невеличку тріщинку у верхньому правому куті екрана.
Задня панель смартфона після падінь взагалі не отримала явних ушкоджень.
Нагадаємо, за твердженням виробника, титанова рамка надає смартфону більшої міцності та захисту від подряпин і падінь, у порівнянні з попередньою моделлю Galaxy S23 Ultra. Також телефон має IP68 захист від води та пилу.
Далі титанова рамка досить гідно витримала обробку дрилем.
А на кінець ще одне випробування приготували для 6,8-дюймового дисплея Dynamic AMOLED 2X та захисного скла Gorilla Glass Armor. Їх інтенсивно обробляли пилом та дрібним гравієм. Втім, жодної плями та подряпини так й не з'явилося.
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