Galaxy S24 Ultra: как флагман Samsung пережил экстремальные испытания на прочность

Galaxy S24 достойно выдержал краш-тест. Фото: digitaltrends.com

Galaxy S24 Ultra подвергли интенсивным пыткам, чтобы понять, насколько крепким оказался новый флагман Samsung. Смартфон роняли на тротуар с разной высоты, сверлили и пытались поцарапать его дисплей камешками.

Тест проводили эксперты канала PBKreviews.

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Сначала экспериментатор отпускал телефон с высоты пояса на тротуар:

на экран;

на заднюю панель;

на бока.

Дисплей получил незначительные видимые повреждения — царапины у рамки и небольшую трещинку в правом верхнем углу экрана.

Задняя панель смартфона после падений вообще не получила явных повреждений.

Напомним, по утверждению производителя, титановая рамка придает смартфону большую прочность и защиту от царапин и падений, по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S23 Ultra. Также телефон имеет IP68 защиту от воды и пыли.

Далее титановая рамка достаточно достойно выдержала обработку дрелью.

Фото: @PBKreviews

А в конце еще одно испытание приготовили для 6,8-дюймового дисплея Dynamic AMOLED 2X и защитного стекла Gorilla Glass Armor. Их интенсивно обрабатывали пылью и мелким гравием. Впрочем, никакого пятна и царапины так и не появилось.

Фото: @PBKreviews

Ранее Samsung показала, как планшет Galaxy Tab S9 Ultra работает под водой. Также мы писали, что в сражении сложных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+.