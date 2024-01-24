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Galaxy S24 Ultra опробовали на прочность — неожиданные результаты тестов

24 января 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Galaxy S24 Ultra: как флагман Samsung пережил экстремальные испытания на прочность
Galaxy S24 достойно выдержал краш-тест. Фото: digitaltrends.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Galaxy S24 Ultra подвергли интенсивным пыткам, чтобы понять, насколько крепким оказался новый флагман Samsung. Смартфон роняли на тротуар с разной высоты, сверлили и пытались поцарапать его дисплей камешками.

Тест проводили эксперты канала PBKreviews.

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Сначала экспериментатор отпускал телефон с высоты пояса на тротуар:

  • на экран;
  • на заднюю панель;
  • на бока.

Дисплей получил незначительные видимые повреждения — царапины у рамки и небольшую трещинку в правом верхнем углу экрана.

Задняя панель смартфона после падений вообще не получила явных повреждений.

Напомним, по утверждению производителя, титановая рамка придает смартфону большую прочность и защиту от царапин и падений, по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S23 Ultra. Также телефон имеет IP68 защиту от воды и пыли.

Далее титановая рамка достаточно достойно выдержала обработку дрелью.

Фото: @PBKreviews

А в конце еще одно испытание приготовили для 6,8-дюймового дисплея Dynamic AMOLED 2X и защитного стекла Gorilla Glass Armor. Их интенсивно обрабатывали пылью и мелким гравием. Впрочем, никакого пятна и царапины так и не появилось.

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Фото: @PBKreviews

Ранее Samsung показала, как планшет Galaxy Tab S9 Ultra работает под водой. Также мы писали, что в сражении сложных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+.

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