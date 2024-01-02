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Honor випустив смартфон X50 Pro з вічним акумулятором за 400 доларів

2 січня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Honor X50 Pro: смартфон з невбивним акумулятором за 400 доларів
Компанія обіцяє захист акумулятора X50 Pro від старіння та його бездоганну роботу протягом чотирьох років. Фото: Honor
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Honor обійшлася без гучної презентації, показавши в Китаї бюджетний телефон X50 Pro з величезним акумулятором 5800 мАг та низкою інших топових функцій. Недорогий смартфон середнього класу представили як новорічну пропозицію.

Про це повідомили на сайті виробника смартфона.

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Дисплей

  • 6,78-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 2652 x 1200 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.
  • Підтримує високочастотне ШІМ-затемнення 1920 Гц.
  • Встановлено вбудований датчик відбитків пальців.
Фото: Honor

Характеристики

  • Оновлена версія ядра чипа Snapdragon 8+ Gen 1 з 4-нм техпроцесом.
  • Акумулятор місткістю 5800 мАг з зарядкою 35 Вт.
  • Використовується абсолютно нова технологія захисту акумулятора від старіння, яка забезпечить роботу пристрою протягом 4 років поспіль.
  • MagicOS 7.2 на базі Android 13.
  • Основний об'єктив 108 МП + 2 МП макро-сенсор.
  • Селфі-камера 8 МП.
  • NFC.
  • Bluetooth 5.2.
  • USB Type-C.

Ціна Honor X50 Pro

  • Продажі моделі розпочнуться в Китаї у четвер, 4 січня.
  • Вартість телефона з 12/256 ГБ — 2799 юанів (приблизно 15 тис. грн).

Раніше Honor випустив стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.

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