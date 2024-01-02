Honor X50 Pro: смартфон з невбивним акумулятором за 400 доларів

Компанія обіцяє захист акумулятора X50 Pro від старіння та його бездоганну роботу протягом чотирьох років. Фото: Honor

Honor обійшлася без гучної презентації, показавши в Китаї бюджетний телефон X50 Pro з величезним акумулятором 5800 мАг та низкою інших топових функцій. Недорогий смартфон середнього класу представили як новорічну пропозицію.

Про це повідомили на сайті виробника смартфона.

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Дисплей

6,78-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 2652 x 1200 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Підтримує високочастотне ШІМ-затемнення 1920 Гц.

Встановлено вбудований датчик відбитків пальців.

Фото: Honor

Характеристики

Оновлена версія ядра чипа Snapdragon 8+ Gen 1 з 4-нм техпроцесом.

Акумулятор місткістю 5800 мАг з зарядкою 35 Вт.

Використовується абсолютно нова технологія захисту акумулятора від старіння, яка забезпечить роботу пристрою протягом 4 років поспіль.

MagicOS 7.2 на базі Android 13.

Основний об'єктив 108 МП + 2 МП макро-сенсор.

Селфі-камера 8 МП.

NFC.

Bluetooth 5.2.

USB Type-C.

Ціна Honor X50 Pro

Продажі моделі розпочнуться в Китаї у четвер, 4 січня.

Вартість телефона з 12/256 ГБ — 2799 юанів (приблизно 15 тис. грн).

Раніше Honor випустив стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів. Також повідомляли про смартфон Honor X50, який продається в Китаї приблизно за 100 доларів.