Honor X50 Pro: смартфон с неубиваемым аккумулятором за 400 долларов

Honor выпустил смартфон X50 Pro с вечным аккумулятором за 400 долларов
2 января 2024 19:55
Компания обещает защиту аккумулятора X50 Pro от старения и его безупречную работу в течение четырех лет. Фото: Honor
Honor обошлась без громкой презентации, показав в Китае бюджетный телефон X50 Pro с огромным аккумулятором 5800 мАч и рядом других топовых функций. Недорогой смартфон среднего класса представили как новогоднее предложение.
Об этом сообщили на сайте производителя смартфона.
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Дисплей
- 6,78-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2652 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
- Поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение 1920 Гц.
- Установлен встроенный датчик отпечатков пальцев.
Характеристики
- Обновлена версия ядра чипа Snapdragon 8+ Gen 1 с 4-нм техпроцессом.
- Аккумулятор емкостью 5800 мАч с зарядкой 35 Вт.
- Используется совершенно новая технология защиты аккумулятора от старения, которая обеспечит работу устройства в течение 4 лет.
- MagicOS 7.2 на базе Android 13
- Основной объектив 108 МП+2 МП макро-сенсор.
- Селфи-камера 8 МП.
- NFC.
- Bluetooth 5.2.
- USB-Type-C.
Цена Honor X50 Pro
- Продажи модели начнутся в Китае в четверг, 4 января.
- Стоимость телефона с 12/256 ГБ — 2799 юаней (примерно 15 тыс. грн).
Ранее Honor выпустил стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.
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