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Honor выпустил смартфон X50 Pro с вечным аккумулятором за 400 долларов

2 января 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Honor X50 Pro: смартфон с неубиваемым аккумулятором за 400 долларов
Компания обещает защиту аккумулятора X50 Pro от старения и его безупречную работу в течение четырех лет. Фото: Honor
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Honor обошлась без громкой презентации, показав в Китае бюджетный телефон X50 Pro с огромным аккумулятором 5800 мАч и рядом других топовых функций. Недорогой смартфон среднего класса представили как новогоднее предложение.

Об этом сообщили на сайте производителя смартфона.

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Дисплей

  • 6,78-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2652 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
  • Поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение 1920 Гц.
  • Установлен встроенный датчик отпечатков пальцев.
Фото: Honor

Характеристики

  • Обновлена версия ядра чипа Snapdragon 8+ Gen 1 с 4-нм техпроцессом.
  • Аккумулятор емкостью 5800 мАч с зарядкой 35 Вт.
  • Используется совершенно новая технология защиты аккумулятора от старения, которая обеспечит работу устройства в течение 4 лет.
  • MagicOS 7.2 на базе Android 13
  • Основной объектив 108 МП+2 МП макро-сенсор.
  • Селфи-камера 8 МП.
  • NFC.
  • Bluetooth 5.2.
  • USB-Type-C.

Цена Honor X50 Pro

  • Продажи модели начнутся в Китае в четверг, 4 января.
  • Стоимость телефона с 12/256 ГБ — 2799 юаней (примерно 15 тыс. грн).

Ранее Honor выпустил стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.

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