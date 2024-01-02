Honor X50 Pro: смартфон с неубиваемым аккумулятором за 400 долларов

Компания обещает защиту аккумулятора X50 Pro от старения и его безупречную работу в течение четырех лет. Фото: Honor

Honor обошлась без громкой презентации, показав в Китае бюджетный телефон X50 Pro с огромным аккумулятором 5800 мАч и рядом других топовых функций. Недорогой смартфон среднего класса представили как новогоднее предложение.

Об этом сообщили на сайте производителя смартфона.

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Дисплей

6,78-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2652 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Поддерживает высокочастотное ШИМ-затемнение 1920 Гц.

Установлен встроенный датчик отпечатков пальцев.

Фото: Honor

Характеристики

Обновлена версия ядра чипа Snapdragon 8+ Gen 1 с 4-нм техпроцессом.

Аккумулятор емкостью 5800 мАч с зарядкой 35 Вт.

Используется совершенно новая технология защиты аккумулятора от старения, которая обеспечит работу устройства в течение 4 лет.

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Основной объектив 108 МП+2 МП макро-сенсор.

Селфи-камера 8 МП.

NFC.

Bluetooth 5.2.

USB-Type-C.

Цена Honor X50 Pro

Продажи модели начнутся в Китае в четверг, 4 января.

Стоимость телефона с 12/256 ГБ — 2799 юаней (примерно 15 тыс. грн).

Ранее Honor выпустил стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов. Также сообщали о смартфоне Honor X50, который продается в Китае примерно за 100 долларов.