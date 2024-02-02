Waze: як водію правильно налаштувати навігаційний застосунок

Водію варто використовувати весь потенціал навігаційного застосунку Waze. Фото: autogeek.com.ua

Якщо хочете дістатися туди, куди потрібно, використовуйте Google Maps. Якщо маєте дістатися до точки якнайшвидше, використовуйте застосунок Waze. Саме час його правильно налаштувати.

Про це написав Lifehacker.

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Відстежуйте, коли перевищуєте швидкість

Перейдіть до "Налаштування" > "Спідометр" > "Показувати обмеження швидкості" і встановіть значення "Завжди". Це покаже обмеження швидкості на мапі.

Потім поверніться на сторінку налаштувань спідометра, увімкніть "Сповіщати про перевищення швидкості", й додаток повідомить, коли ви порушуєте правила.

Заміна Siri на Google Assistant

Позаяк Waze є продуктом Google, компанія додала інтеграцію з Google Assistant навіть на iPhone. Якщо ви віддаєте перевагу асистентам зі штучним інтелектом від Google, а не від Apple, перейдіть до "Налаштування" > "Голос і звук" > "Google Assistant". Ви зможете увімкнути Google Assistant, показати його на карті, увімкнути розпізнавання "OK Google" та увімкнути свій обліковий запис Google для більш персоналізованої роботи.

Переглядайте звіти інших користувачів

Коли ви використовуєте Waze, на карті з'являється помаранчевий значок. Це кнопка "Повідомити", за допомогою якої ви можете розповісти про будь-які помилки або небезпеки іншим користувачам програми. Перед початком поїздки ви можете переглянути звіти спільноти, щоб дізнатися, чи є на маршруті непередбачувані затримки.

Виберіть свій тип автомобіля

Перейдіть до "Налаштування" > "Відомості про транспортний засіб" > "Тип транспортного засобу" і виберіть ваш тип. Це особливо корисно, якщо користуєтеся мотоциклом, тому що отримаєте швидші маршрути, які не обов'язково підходять для автомобілів.

Також можна вибрати "Електромобілі", щоб знайти маршрути, які найкраще підходять для них.

Налаштуйте те, що бачите на мапі

Занадто багато сповіщень і значків може трохи засліплювати Waze, тому добре, що можна налаштувати й обмежити кількість речей, які бачите.

Перейдіть до "Налаштування" > "Відображення мапи" > "Звіти" і позбудьтеся того, що вам не потрібно. Також можете повернутися до налаштувань відображення мапи й вимкнути опцію "Показувати користувачів Waze".

Функція нагадування

Якщо маєте звичку забувати щось наприкінці поїздки, налаштуйте корисні нагадування Waze. Наприклад, корисно перевірити, чи не залишили щось важливе в машині: ключі, документи або чи вимкнули двигун і замкнули машину.

Перейдіть до "Налаштування" > "Нагадування". Натисніть "Спеціальне повідомлення", щоб налаштувати нагадування.

Налаштування сповіщень

Сповіщення Waze можуть бути корисними, але вони також можуть бути надокучливими. Зайдіть в "Налаштування" > "Сповіщення" і прокрутіть опції, вимкнувши ті, які вам не потрібні.

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