Waze: как водителю правильно настроить навигационное приложение

Водителю следует использовать весь потенциал навигационного приложения Waze. Фото: autogeek.com.ua

Если хотите добраться туда, куда нужно, используйте Google Maps. Если нужно добраться до точки как можно быстрее, используйте приложение Waze. Самое время его правильно настроить.

Об этом пишет Lifehacker.

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Отслеживайте, когда превышаете скорость

Зайдите в "Настройки" > "Спидометр" > "Показать ограничение скорости" и установите значение "Всегда". Это покажет ограничение скорости на карте.

Затем вернитесь на страницу настроек спидометра, включите "Уведомлять о превышении скорости", и приложение сообщит, когда вы нарушаете правила.

Замена Siri на Google Assistant

Поскольку Waze является продуктом Google, компания добавила интеграцию с Google Assistant даже на iPhone. Если вы предпочитаете ассистентов с искусственным интеллектом от Google, а не от Apple, перейдите к "Настройки" > "Голос и звук" > "Google Assistant". Вы можете включить Google Assistant, показать его на карте, включить распознавание "OK Google" и включить свой аккаунт Google для более персональной работы.

Просматривайте отчеты других пользователей

При использовании Waze на карте появляется оранжевый значок. Это кнопка "Сообщить", с помощью которой вы можете рассказать о любых ошибках или опасностях другим пользователям программы. Перед началом поездки вы можете просмотреть отчеты сообщества, чтобы узнать, есть ли на маршруте непредсказуемые задержки.

Выберите тип автомобиля

Зайдите в "Настройки" > "Сведения о транспортном средстве" > "Тип транспортного средства" и выберите свой тип. Это особенно полезно, если пользуетесь мотоциклом, потому что получите более быстрые маршруты, которые не обязательно подходят для автомобилей.

Также можно выбрать "Электромобили", чтобы найти наиболее подходящие маршруты для них.

Настройте то, что видите на карте

Слишком много уведомлений и значков может слегка ослеплять Waze, поэтому хорошо, что можно настроить и ограничить количество вещей, которые видите.

Зайдите в "Настройки" > "Отображение карты" > "Отчеты" и избавьтесь от того, что не нужно. Также можно вернуться к настройкам отображения карты и отключить "Показывать пользователей Waze".

Функция напоминания

Если имеете привычку забывать что-нибудь в конце поездки, можно настроить полезные напоминания Waze. Например, полезно проверить, не оставили ли что-нибудь важное в машине: ключи, документы или выключили ли двигатель и заперли машину.

Выделите "Настройки" > "Напоминания". Нажмите кнопку "Специальное сообщение", чтобы настроить напоминание.

Настройка уведомлений

Уведомления Waze могут быть полезны, но они также могут быть надоедливыми. Зайдите в "Настройки" > "Уведомления" и прокрутите опции, выключив ненужные.

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