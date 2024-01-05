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iPhone отримав новий чохол з вбудованою клавіатурою — що це дає користувачу

5 січня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone з фізичною клавіатурою: які можливості дає смартфону новий чохол
Чохол для усіх, кому досі потрібні фізичні кнопки після 17 років виробництва iPhone. Фото: zdnet.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Чохол Clicks з фізичною клавіатурою кріпиться через порт USB-C або Lightning на iPhone та перетворює його на наддовгий пристрій. Коштує аксесуар 139 доларів.

Про це написав Gizmodo.

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Чохол доступний у двох кольорах:

  • жовтий BumbleBee;
  • темно-сірий London Sky.

Переваги чохла Clicks

  • iPhone отримує ще більшу площу екрана, коли потрібно набрати довгий електронний лист, або коли користувач створюєте повноцінний документ прямо на телефоні.
  • На клавіатурі передбачені комбінації клавіш, наприклад, CMD + H, щоб повернутися на домашній екран, або CMD + Пробіл для пошуку.
  • Незабаром компанія випустить додаток Clicks App в App Store, який матиме додаткові функції.

Один з керівників Clicks Кевін Міхалюк заявив: "чохол сподобається як давнім прихильникам iPhone, так і колишнім користувачам клавіатурних телефонів".

Вже зараз можна зробити попереднє замовлення на сайті компанії за 139 доларів. Поставки розпочнуться з 1 лютого.

Чохол цілісний, надягається та знімається, як звичайна прогумована рамка. Фото: gigazine.net

Раніше ми писали, що iPhone отримав чохол з кольоровим 3,7-дюймовим екраном E-Ink. Також ми публікували ТОП-5 чохлів з корисними функціями для смартфонів.

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