iPhone з фізичною клавіатурою: які можливості дає смартфону новий чохол

Чохол для усіх, кому досі потрібні фізичні кнопки після 17 років виробництва iPhone. Фото: zdnet.com

Чохол Clicks з фізичною клавіатурою кріпиться через порт USB-C або Lightning на iPhone та перетворює його на наддовгий пристрій. Коштує аксесуар 139 доларів.

Про це написав Gizmodo.

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Чохол доступний у двох кольорах:

жовтий BumbleBee;

темно-сірий London Sky.

Переваги чохла Clicks

iPhone отримує ще більшу площу екрана, коли потрібно набрати довгий електронний лист, або коли користувач створюєте повноцінний документ прямо на телефоні.

На клавіатурі передбачені комбінації клавіш, наприклад, CMD + H, щоб повернутися на домашній екран, або CMD + Пробіл для пошуку.

Незабаром компанія випустить додаток Clicks App в App Store, який матиме додаткові функції.

Один з керівників Clicks Кевін Міхалюк заявив: "чохол сподобається як давнім прихильникам iPhone, так і колишнім користувачам клавіатурних телефонів".

Вже зараз можна зробити попереднє замовлення на сайті компанії за 139 доларів. Поставки розпочнуться з 1 лютого.

Чохол цілісний, надягається та знімається, як звичайна прогумована рамка. Фото: gigazine.net

Раніше ми писали, що iPhone отримав чохол з кольоровим 3,7-дюймовим екраном E-Ink. Також ми публікували ТОП-5 чохлів з корисними функціями для смартфонів.