iPhone з фізичною клавіатурою: які можливості дає смартфону новий чохол

iPhone отримав новий чохол з вбудованою клавіатурою — що це дає користувачу
5 січня 2024 20:45
Чохол для усіх, кому досі потрібні фізичні кнопки після 17 років виробництва iPhone. Фото: zdnet.com
Чохол Clicks з фізичною клавіатурою кріпиться через порт USB-C або Lightning на iPhone та перетворює його на наддовгий пристрій. Коштує аксесуар 139 доларів.
Про це написав Gizmodo.
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Чохол доступний у двох кольорах:
- жовтий BumbleBee;
- темно-сірий London Sky.
Переваги чохла Clicks
- iPhone отримує ще більшу площу екрана, коли потрібно набрати довгий електронний лист, або коли користувач створюєте повноцінний документ прямо на телефоні.
- На клавіатурі передбачені комбінації клавіш, наприклад, CMD + H, щоб повернутися на домашній екран, або CMD + Пробіл для пошуку.
- Незабаром компанія випустить додаток Clicks App в App Store, який матиме додаткові функції.
Один з керівників Clicks Кевін Міхалюк заявив: "чохол сподобається як давнім прихильникам iPhone, так і колишнім користувачам клавіатурних телефонів".
Вже зараз можна зробити попереднє замовлення на сайті компанії за 139 доларів. Поставки розпочнуться з 1 лютого.
Раніше ми писали, що iPhone отримав чохол з кольоровим 3,7-дюймовим екраном E-Ink. Також ми публікували ТОП-5 чохлів з корисними функціями для смартфонів.
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