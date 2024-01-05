iPhone с физической клавиатурой: какие возможности дает смартфону новый чехол

iPhone получил новый чехол со встроенной клавиатурой — что это дает пользователю
5 января 2024 20:45
Чехол для всех, кому до сих пор нужны физические кнопки после 17 лет производства iPhone. Фото: zdnet.com
Чехол Clicks с физической клавиатурой крепится через порт USB-C или Lightning на iPhone и превращает его в сверхдлинное устройство. Стоит аксессуар 139 долларов.
Об этом написал Gizmodo.
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Чехол доступен в двух цветах:
- желтый BumbleBee;
- темно серый London Sky.
Преимущества чехла Clicks
- iPhone получает еще большую площадь экрана, когда нужно набрать длинное электронное письмо, или когда пользователь создает полноценный документ прямо на телефоне.
- На клавиатуре предусмотрены комбинации клавиш, например, CMD+H, чтобы вернуться на домашний экран, или CMD+Пробел для поиска.
- В скором времени компания выпустит приложение Clicks App в App Store, которое будет иметь дополнительные функции.
Один из руководителей Clicks Кевин Михалюк заявил: "чехол понравится как давним поклонникам iPhone, так и бывшим пользователям кнопочных телефонов".
Уже сейчас можно сделать предварительный заказ на сайте компании за 139 долларов. Поставки начнутся с 1 февраля.
Ранее мы писали, что iPhone получил чехол с цветным 3,7-дюймовым экраном E-Ink. Также мы публиковали ТОП-5 чехлов с полезными функциями для смартфонов.
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