Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow iPhone получил новый чехол со встроенной клавиатурой — что это дает пользователю arrow

iPhone получил новый чехол со встроенной клавиатурой — что это дает пользователю

5 января 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone с физической клавиатурой: какие возможности дает смартфону новый чехол
Чехол для всех, кому до сих пор нужны физические кнопки после 17 лет производства iPhone. Фото: zdnet.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Чехол Clicks с физической клавиатурой крепится через порт USB-C или Lightning на iPhone и превращает его в сверхдлинное устройство. Стоит аксессуар 139 долларов.

Об этом написал Gizmodo.

Читайте также:

Чехол доступен в двух цветах:

  • желтый BumbleBee;
  • темно серый London Sky.

Преимущества чехла Clicks

  • iPhone получает еще большую площадь экрана, когда нужно набрать длинное электронное письмо, или когда пользователь создает полноценный документ прямо на телефоне.
  • На клавиатуре предусмотрены комбинации клавиш, например, CMD+H, чтобы вернуться на домашний экран, или CMD+Пробел для поиска.
  • В скором времени компания выпустит приложение Clicks App в App Store, которое будет иметь дополнительные функции.

Один из руководителей Clicks Кевин Михалюк заявил: "чехол понравится как давним поклонникам iPhone, так и бывшим пользователям кнопочных телефонов".

Уже сейчас можно сделать предварительный заказ на сайте компании за 139 долларов. Поставки начнутся с 1 февраля.

Чехол цельный, надевается и снимается, как обычная прорезиненная рамка. Фото: gigazine.net

Ранее мы писали, что iPhone получил чехол с цветным 3,7-дюймовым экраном E-Ink. Также мы публиковали ТОП-5 чехлов с полезными функциями для смартфонов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме