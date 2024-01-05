iPhone с физической клавиатурой: какие возможности дает смартфону новый чехол

Чехол для всех, кому до сих пор нужны физические кнопки после 17 лет производства iPhone. Фото: zdnet.com

Чехол Clicks с физической клавиатурой крепится через порт USB-C или Lightning на iPhone и превращает его в сверхдлинное устройство. Стоит аксессуар 139 долларов.

Об этом написал Gizmodo.

Читайте также:

Чехол доступен в двух цветах:

желтый BumbleBee;

темно серый London Sky.

Преимущества чехла Clicks

iPhone получает еще большую площадь экрана, когда нужно набрать длинное электронное письмо, или когда пользователь создает полноценный документ прямо на телефоне.

На клавиатуре предусмотрены комбинации клавиш, например, CMD+H, чтобы вернуться на домашний экран, или CMD+Пробел для поиска.

В скором времени компания выпустит приложение Clicks App в App Store, которое будет иметь дополнительные функции.

Один из руководителей Clicks Кевин Михалюк заявил: "чехол понравится как давним поклонникам iPhone, так и бывшим пользователям кнопочных телефонов".

Уже сейчас можно сделать предварительный заказ на сайте компании за 139 долларов. Поставки начнутся с 1 февраля.

Чехол цельный, надевается и снимается, как обычная прорезиненная рамка. Фото: gigazine.net

Ранее мы писали, что iPhone получил чехол с цветным 3,7-дюймовым экраном E-Ink. Также мы публиковали ТОП-5 чехлов с полезными функциями для смартфонов.