Люди зможуть дихати на Марсі — вчені відкрили революційну технологію

Люди гуляють на симуляційній базі C-Space Mars у пустелі Гобі, Китай. Фото: matjaz tancic/humanmars

Якщо ще кілька десятків років тому людство могло тільки фантазувати про освоєння далеких космічних світів, то зараз це практично стало реальністю. Так, вчені розробляють все більше і більше технологій, які б дали змогу існувати астронавтам на Місяці або Марсі. А зараз стало відомо про дійсно революційну технологію, завдяки якій на Червоній планеті можна буде дихати!

Як розповідає видання ScienceFocus, дослідникам вдалося розробити спосіб імітації фотосинтезу, не використовуючи рослини. Саме це, запевняють фахівці, може зробити життя на Марсі можливим.

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Хто автори революційної технології?

Варто зауважити, що творцями стали велика команда спеціалістів із Великої Британії, Німеччини та США. А саме вчені Університету Ворика, у партнерстві з ESA, Технологічним інститутом Джорджії (США), Центром прикладних космічних технологій і Центром мікрогравітації в Німеччині.

У рамках ініціативи Humans on Mars цей прорив може допомогти людям вижити на Червоній планеті, а також в інших місцях космосу, де світло від Сонця є основним джерелом енергії.

Астронавти на Марсі. Зображення: Getty Images

Як працює нова технологія і як вона може подарувати космічне життя?

Як розповіла доцент Університету Уоріка, доктор Катаріна Брінкерт, простими словами, технологія працює, як рослини на Землі, вловлюючи світло й перетворюючи його на корисні хімічні речовини.

Так звані напівпровідники поглинають світло, як це до прикладу робить хлорофіл (зелений пігмент у листках рослин). По суті це збір сонячної енергії та її збереженням в хімічних зв’язках (подібно до того, як зберігають енергію звичайні батарейки). Цю енергію науковці можуть перетворювати на багаті енергією продукти: повітря для дихання, а також паливо (зокрема для космічних кораблів) та добрива.

За словами дослідників, процес не потребує великої промислової інфраструктури чи навіть електроенергії, оскільки він генерує електроенергію всередині. Щобільше, він може виробляти інші молекули залежно від того, який напівпровідник вони використовують.

Наприклад, вчені сподіваються використовувати цей метод для перетворення вуглекислого газу в атмосфері на "сонячне паливо". На Марсі концентрація вуглекислого газу неймовірно висока, близько 96 відсотків.

Процес перетворення енергії буде випробуваний на ракеті в кінці 2024 або в 2025 році. Під час місії ракета з експериментом полетить до кордонів космосу, а потім повернеться через п'ять-шість хвилин у мікрогравітації.

Коли науковці випробують свою унікальну технологію?

Цей революційний процес перетворення енергії вчені хочуть перевірити під час експерименту наприкінці 2024 року або у 2025 році. Спеціальну установку буде відправлено на борту ракети-носія до межі космосу (висота приблизно 100 км), а потім вона повернеться назад на Землю через короткий час.

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