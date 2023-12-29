Люди смогут дышать на Марсе — ученые открыли революционную технологию

Люди гуляют по симуляционной базе C-Space Mars в пустыне Гоби, Китай. Фото: matjaz tancic/humanmars

Если еще несколько десятков лет тому назад человечество могло только фантазировать об освоении далеких космических миров, то сейчас это практически стало реальностью. Так, ученые разрабатывают все больше и больше технологий, которые позволили бы существовать астронавтам на Луне или Марсе. А теперь стало известно о действительно революционной технологии, благодаря которой на Красной планете можно будет дышать!

Как рассказывает издание ScienceFocus, исследователям удалось разработать способ имитации фотосинтеза, не используя растения. Именно это, уверяют специалисты, может сделать жизнь на Марсе возможной.

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Кто авторы революционной технологии?

Следует отметить, что создателями стали большая команда специалистов из Великобритании, Германии и США. А именно, ученые из Университета Уорика, в партнерстве с ESA, Технологическим институтом Джорджии (США), Центром прикладных космических технологий и Центром микрогравитации в Германии.

В рамках инициативы Humans on Mars этот прорыв может помочь людям выжить на Красной планете, а также в других местах космоса, где свет от Солнца является основным источником энергии.

Астронавты на Марсе. Изображение: Getty Images

Как работает новая технология и как она может подарить космическую жизнь?

Как рассказала доцент Университета Уорика, доктор Катарина Бринкерт, простыми словами, технология работает как растения на Земле, улавливая свет и превращая его в полезные химические вещества.

Так называемые полупроводники поглощают свет, как это, к примеру, делает хлорофилл (зеленый пигмент в листьях растений). По сути, это сбор солнечной энергии и ее сохранение в химических связях (подобно тому, как сохраняют энергию обычные батарейки). Эту энергию ученые могут превращать в богатые энергией продукты: воздух для дыхания, а также топливо (в том числе для космических кораблей) и удобрения.

По словам исследователей, процесс не нуждается в большой промышленной инфраструктуре или даже электроэнергии, поскольку он генерирует электроэнергию внутри. Более того, он может производить другие молекулы в зависимости от того, какой полупроводник они используют.

К примеру, ученые надеются использовать этот метод для превращения углекислого газа в атмосфере в "солнечное топливо". На Марсе концентрация углекислого газа невероятно высока, около 96 процентов.

Процесс преобразования энергии будет испытан на ракете в конце 2024 или в 2025 году. Во время миссии ракета с экспериментом улетит в границы космоса, а затем вернется через пять-шесть минут в микрогравитации.

Когда ученые опробуют свою уникальную технологию?

Этот революционный процесс преобразования энергии ученые хотят проверить во время эксперимента в конце 2024 или в 2025 году. Специальная установка будет отправлена на борту ракеты-носителя до предела космоса (высота примерно 100 км), а затем она вернется обратно на Землю через короткое время.

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