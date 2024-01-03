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Інопланетний детектор — розроблено унікальний метод пошуку позаземного життя

3 січня 2024 19:57
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Вчені розробили унікальний метод пошуку життя на інших планетах — як це працює
Місія NASA на супутник Сатурна Титан. Зображення: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Шанси знайти позаземне органічне життя на інших планетах значно підвищилися, адже дослідники винайшли новий унікальний метод пошуку. Перші випробування у космосі можуть відбутися вже зовсім скоро. 

Відповідне дослідження про "безпрограшний спосіб виявлення біологічного життя і води на планетах в інших зоряних системах" оприлюднила команда науковців з Массачусетського технологічного інституту (США) та Бірмінгемського університету (Велика Британія) в журналі Nature Astronomy, повідомляє на офіційному порталі Американська асоціація сприяння розвитку науки.

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У чому полягає новий метод пошуку живих істот на екзопланетах? 

Як і раніше дослідження будуть проводити за допомогою телескопів на Землі та у космосі. Проте, якщо раніше головний акцент ставився на пошук води, то новий метод передбачає пошук атмосфер з критично низьким відсотком вуглекислого газу (CO2).

Як зазначають дослідники, низький вміст CO2 в атмосфері може вказувати на великі поклади рідкої води й своєю чергою це різко підвищує шанси для розвитку біологічного життя. Річ у тім, що зниження рівня CO2 означає, що вуглекислий газ в атмосфері планети розчиняється в океані або поглинається біомасою.

"Виміряти кількість вуглекислого газу в атмосфері планети досить просто. Це пов'язано з тим, що CO2 є сильним поглиначем інфрачервоного випромінювання. Порівнюючи кількість CO2 в атмосферах різних планет, ми зможемо використовувати цю нову сигнатуру для виявлення планет з океанами, що підвищує ймовірність того, що на них може існувати життя", — пояснив професор екзопланетології Аморі Тріо.

Також друга важлива деталь, на яку будуть звертати увагу при пошуку життя, присутність озону. Його легше виявити в спектрі атмосфер екзопланет, ніж кисень. Якщо на планеті є біомаса, що поглинає вуглець, вона з великою ймовірністю вироблятиме кисень. Під впливом світла зірки кисень трансформуватиметься в озон, і якщо біомаси буде багато, озону теж буде у надлишку.

"Якщо ми побачимо озон, досить висока ймовірність того, що він пов’язаний з тим, що живі організми споживають вуглекислий газ. І якщо це життя, то це чудове життя. Це буде не просто кілька бактерій. Це буде біомаса планетарного масштабу, здатна переробляти величезну кількість вуглецю і взаємодіяти з ним", — підкреслюють науковці у своєму дослідженні.

Варто зауважити, що наразі космічна обсерваторія ім. Джеймса Вебба здатна проводити подібні дослідження, а отже виявлення екзопланет, на яких може існувати життя, це лише питання часу. 

Наступним кроком дослідницької групи стане визначення складу вуглекислого газу в атмосфері низки екзопланет і виявлення тих, на поверхні яких є океани, а також визначення пріоритетів подальших спостережень на користь тих, на яких може існувати життя.

Раніше ми розповідали, що на Урані знайшли ключ до пошуку позаземного життя.

Нагадаємо, ми писали, що астрономи офіційно заявили про виявлені на Марсі ознаки життя.

Також ми публікували нове дослідження вчених, у якому стверджується, що на карликовій планеті Церера можуть існувати живі організми.

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