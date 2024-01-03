Вчені розробили унікальний метод пошуку життя на інших планетах — як це працює

Місія NASA на супутник Сатурна Титан. Зображення: NASA

Шанси знайти позаземне органічне життя на інших планетах значно підвищилися, адже дослідники винайшли новий унікальний метод пошуку. Перші випробування у космосі можуть відбутися вже зовсім скоро.

Відповідне дослідження про "безпрограшний спосіб виявлення біологічного життя і води на планетах в інших зоряних системах" оприлюднила команда науковців з Массачусетського технологічного інституту (США) та Бірмінгемського університету (Велика Британія) в журналі Nature Astronomy, повідомляє на офіційному порталі Американська асоціація сприяння розвитку науки.

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Як і раніше дослідження будуть проводити за допомогою телескопів на Землі та у космосі. Проте, якщо раніше головний акцент ставився на пошук води, то новий метод передбачає пошук атмосфер з критично низьким відсотком вуглекислого газу (CO2).

Як зазначають дослідники, низький вміст CO2 в атмосфері може вказувати на великі поклади рідкої води й своєю чергою це різко підвищує шанси для розвитку біологічного життя. Річ у тім, що зниження рівня CO2 означає, що вуглекислий газ в атмосфері планети розчиняється в океані або поглинається біомасою.

"Виміряти кількість вуглекислого газу в атмосфері планети досить просто. Це пов'язано з тим, що CO2 є сильним поглиначем інфрачервоного випромінювання. Порівнюючи кількість CO2 в атмосферах різних планет, ми зможемо використовувати цю нову сигнатуру для виявлення планет з океанами, що підвищує ймовірність того, що на них може існувати життя", — пояснив професор екзопланетології Аморі Тріо.

Також друга важлива деталь, на яку будуть звертати увагу при пошуку життя, присутність озону. Його легше виявити в спектрі атмосфер екзопланет, ніж кисень. Якщо на планеті є біомаса, що поглинає вуглець, вона з великою ймовірністю вироблятиме кисень. Під впливом світла зірки кисень трансформуватиметься в озон, і якщо біомаси буде багато, озону теж буде у надлишку.

"Якщо ми побачимо озон, досить висока ймовірність того, що він пов’язаний з тим, що живі організми споживають вуглекислий газ. І якщо це життя, то це чудове життя. Це буде не просто кілька бактерій. Це буде біомаса планетарного масштабу, здатна переробляти величезну кількість вуглецю і взаємодіяти з ним", — підкреслюють науковці у своєму дослідженні.

Варто зауважити, що наразі космічна обсерваторія ім. Джеймса Вебба здатна проводити подібні дослідження, а отже виявлення екзопланет, на яких може існувати життя, це лише питання часу.

Наступним кроком дослідницької групи стане визначення складу вуглекислого газу в атмосфері низки екзопланет і виявлення тих, на поверхні яких є океани, а також визначення пріоритетів подальших спостережень на користь тих, на яких може існувати життя.

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