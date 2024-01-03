Ученые разработали уникальный метод поиска жизни на других планетах

Миссия NASA на спутник Сатурна Титан. Изображение: NASA

Шансы обрести внеземную органическую жизнь на других планетах значительно повысились, ведь исследователи изобрели новый уникальный метод поиска. Первые испытания в космосе могут пройти уже совсем скоро.

Соответствующее исследование о "беспроигрышном способе выявления биологической жизни и воды на планетах в других звездных системах" обнародовала команда ученых из Массачусетского технологического института (США) и Бирмингемского университета (Великобритания) в журнале Nature Astronomy, сообщает на официальном портале Американская ассоциация.

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По-прежнему исследования будут проводить с помощью телескопов на Земле и в космосе. Однако если раньше главный акцент ставился на поиск воды, то новый метод предполагает поиск атмосфер с критически низким процентом углекислого газа (CO2).

Как отмечают исследователи, низкое содержание CO2 в атмосфере может указывать на большие залежи жидкой воды и, в свою очередь, это резко повышает шансы для развития биологической жизни. Дело в том, что снижение уровня CO2 означает, что углекислый газ в атмосфере планеты растворяется в океане или поглощается биомассой.

"Измерить количество углекислого газа в атмосфере планеты достаточно просто. Это связано с тем, что CO2 является сильным поглотителем инфракрасного излучения. Сравнивая количество CO2 в атмосферах разных планет, мы сможем использовать эту новую сигнатуру для обнаружения планет с океанами, что повышает вероятность того, что на них может существовать жизнь", — объяснил профессор экзопланетологии Амори Трио.

Также вторая немаловажная деталь, на которую будут обращать внимание при поиске жизни, присутствие озона. Его легче обнаружить в спектре атмосфер экзопланет, чем кислород. Если на планете есть поглощающая углерод биомасса, она с большой вероятностью будет производить кислород. Под влиянием света звезды кислород будет трансформироваться в озон, и если биомассы будет много, озона тоже будет в избытке.

"Если мы увидим озон, достаточно высока вероятность того, что он связан с тем, что живые организмы потребляют углекислый газ. И если это жизнь, то это замечательная жизнь. Это будет не просто несколько бактерий. Это будет биомасса планетарного масштаба, способная перерабатывать огромное количество углерода и взаимодействовать с ним", — подчеркивают ученые в своем исследовании.

Стоит отметить, что космическая обсерватория им. Джеймса Вебба способна проводить подобные исследования, а значит обнаружение экзопланет, на которых может существовать жизнь, это лишь вопрос времени.

Следующим шагом исследовательской группы станет определение состава углекислого газа в атмосфере ряда экзопланет и выявление тех, на поверхности которых есть океаны, а также определение приоритетов дальнейших наблюдений в пользу тех, на которых может существовать жизнь.

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