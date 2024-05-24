Парад планет 3 червня в Україні

Парад планет. Фото ілюстративне: Vito Technology, Inc.

На початку літа жителі різних країн світу зможуть спостерігати за унікальним астрономічним явищем — великим парадом планет у небі. Побачити його можна навіть без спеціального обладнання.

Про це повідомляє видання Starwalk Space.

Читайте також:

Шість планет вишикуються в один ряд

У небі вишикуються одразу шість планет: Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Це явище відбудеться 3 червня 2024 року. Щоб дізнатися, коли саме у вашому місті буде видно парад планет, можна скористатися застосунком Sky Tonight.

Найкращий час для спостереження за планетами з Києва — вечір 4 червня.

Скриншот vitotechnology.com

Високі будівлі або гори поблизу можуть перекривати парад планет. Крім того, неозброєним оком можна побачити не всі планети, тому краще мати при собі телескоп або хоча б бінокль.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 24 травня, у небі над Україною зійшов Місяць золотого забарвлення.

Раніш ми повідомляли, що до Землі наближався гігантський астероїд під назвою 2015 KJ19.