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На початку червня українці побачать у небі видовищне явище — подробиці

24 травня 2024 04:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Парад планет 3 червня в Україні
Парад планет. Фото ілюстративне: Vito Technology, Inc.
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На початку літа жителі різних країн світу зможуть спостерігати за унікальним астрономічним явищем — великим парадом планет у небі. Побачити його можна навіть без спеціального обладнання. 

Про це повідомляє видання Starwalk Space

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Шість планет вишикуються в один ряд

У небі вишикуються одразу шість планет: Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Це явище відбудеться 3 червня 2024 року. Щоб дізнатися, коли саме у вашому місті буде видно парад планет, можна скористатися застосунком Sky Tonight.

Найкращий час для спостереження за планетами з Києва — вечір 4 червня.

Коли спостерігати парад планет у Києві
Скриншот vitotechnology.com

 

Високі будівлі або гори поблизу можуть перекривати парад планет. Крім того, неозброєним оком можна побачити не всі планети, тому краще мати при собі телескоп або хоча б бінокль.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 24 травня, у небі над Україною зійшов Місяць золотого забарвлення

Раніш ми повідомляли, що до Землі наближався гігантський астероїд під назвою 2015 KJ19.

космос
Марс
Сатурн
Уран
Меркурій
астрономічне явище
Нептун
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