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В начале июня украинцы увидят в небе зрелищное явление — подробности

24 мая 2024 04:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Парад планет 3 июня в Украине.
Парад планет. Фото иллюстративное: Vito Technology, Inc.
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В начале лета жители разных стран мира смогут наблюдать за уникальным астрономическим явлением — большим парадом планет в небе. Увидеть его можно даже без специального оборудования.

Об этом сообщает издание Starwalk Space.

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Шесть планет выстроятся в один ряд

В небе выстроятся сразу шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это явление состоится 3 июня 2024 года. Чтобы узнать, когда именно в вашем городе будет виден парад планет, можно воспользоваться приложением Sky Tonight.

Лучшее время для наблюдения за планетами из Киева — вечер 4 июня.

Когда наблюдать парад планет в Киеве
Скриншот vitotechnology.com

Высокие постройки или горы поблизости могут перекрывать парад планет. Кроме того, невооруженным глазом можно увидеть не все планеты, поэтому лучше иметь телескоп или хотя бы бинокль.

Напомним, в ночь на пятницу, 24 мая, в небе над Украиной взошла Луна золотого цвета.

Ранее мы сообщали, что к Земле приближался гигантский астероид под названием 2015 KJ19.

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