Таємничий об'єкт за межами нашої галактики посилає дивні сигнали — що відомо

Спалах гамма-випромінювання (GRB). Зображення: ESA/ATG Europe

Час від часу астрономи отримують сигнали з космосу. Вони можуть бути різного походження, до прикладу, від зірки, наднової, активного ядра галактики або газової хмари. Проте, деякі космічні "повідомляння" залишаються таємницями, адже встановити звідки вони й хто або що їх відправляє, дуже складно. Черговий несподіваний сигнал, який неможливо пояснити, виявили вчені NASA. Він надходив з-за меж Чумацького Шляху.

Подробиці з'явилися на офіційному сайті NASA. Зазначається, що стаття з описом результатів була опублікована в The Astrophysical Journal Letters. Астрономи аналізували 13-річні дані з космічного гамма-телескопа NASA Fermi, коли виявили несподівану та поки що непояснену особливість за межами нашої галактики.

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Що варто знати про космічний гамма-телескоп Fermi та те що він фіксує

Уперше надпотужний апарат здатний виявляти гамма-промені, був запущений у космос 2008 року. Основною метою телескопа є вивчення гамма-випромінювання з космосу та вивчення високоенергетичних явищ, таких як супернові, активні ядра галактик, гамма-спалахи та інші астрофізичні об'єкти.

Гамма-промені, які виявляє Fermi, являють собою високоенергетичні фотони гамма-випромінювання. Вони часто виникають під час вибуху наднових або ядерного вибуху. Але нерідко джерело їх походження залишається нерозкритим.

Що відомо про таємничий сигнал, які випадково знайшли вчені

Астрономи займались пошуком зовсім іншого сигналу, в іншій частині космосу, коли раптом натрапили на цей потужний альтернативний сигнал, який не схожий ні на що інше.

Команда шукала функцію гамма-випромінювання, пов’язану з CMB (cosmic microwave background — космічним мікрохвильовим фоном), найдавнішим світлом у Всесвіті, який, як стверджують вчені, виник, коли гарячий Всесвіт, що розширюється, охолонув достатньо, щоб утворити перші атоми. Ця подія вивільнила спалах світла, який вперше міг пронизати увесь космос.

Натомість дослідники виявили щось зовсім інше, що надходило від невідомого об'єкту й містило одні з найенергійніших космічних частинок, які вони коли-небудь виявляли.

"Ми знайшли диполь гамма-випромінювання (це особливий вид випромінювання, що може виникнути при переході ядра атома між двома станами з різними внутрішніми обертовими кількостями — Ред.), але його пік знаходиться на південному небі, далеко від реліктового випромінювання, і його величина в 10 разів перевищує ту, яку ми очікуємо від руху Сонячної системи", — заявив астрофізик Кріс Шрейдер.

Ілюстрація нижче демонструє небо в гамма-променях із пурпуровими колами, що показують невизначеність напрямку, звідки, здається, йде більше гамма-променів високої енергії:

Гамма-промені. Зображення: NASA

Вчені стверджують, що виявлений ними сигнал, відповідає тому, що спостерігали 6 років тому астрономи з обсерваторії П’єра Оже в Аргентині. Тоді виявили потік найенергійніших космічних променів. Новий сигнал гамма-випромінювання приходить з того ж напрямку, що й загадкові космічні промені.

Астрономи вважають, що ці два явища можуть походити з одного неідентифікованого джерела, враховуючи їх схожу структуру. Вони сподіваються знайти таємниче джерело або розробити альтернативні пояснення обох особливостей.

Яке значення відкриття має для науки

Несподіване відкриття NASA може допомогти астрономам підтвердити або спростувати ідеї про те, як створюється дипольна структура.

"Незгода з розміром і напрямком диполя CMB може дати нам можливість зазирнути у фізичні процеси, що відбувалися в дуже ранньому Всесвіті, потенційно до того часу, коли йому було менше трильйонної частки секунди", — сказав співавтор наукової роботи Фернандо Атріо-Барандела.

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