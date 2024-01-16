Таинственный объект вне нашей галактики посылает странные сигналы — что известно

Вспышка гамма-излучения (GRB). Изображение: ESA/ATG Europe

Иногда астрономы получают сигналы из космоса. Они могут быть разного происхождения, к примеру, от звезды, сверхнового, активного ядра галактики или газового облака. Однако некоторые космические "сообщения" остаются тайнами, ведь установить откуда они и кто или что их отправляет, очень сложно. Очередной неожиданный сигнал, который нельзя объяснить, обнаружили ученые NASA. Он поступал из-за пределов Млечного Пути.

Подробности появились на официальном сайте NASA . Отмечается, что статья с описанием результатов была опубликована в The Astrophysical Journal Letters . Астрономы анализировали 13-летние данные по космическому гамма-телескопу NASA Fermi, когда обнаружили неожиданную и пока необъяснимую особенность за пределами нашей галактики.

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Что стоит знать о космическом гамма-телескопе Fermi и то, что он фиксирует

Впервые сверхмощный аппарат способен обнаруживать гамма-лучи, был запущен в космос 2008 года. Основная цель телескопа - изучение гамма-излучения из космоса и изучение высокоэнергетических явлений, таких как суперновые, активные ядра галактик, гамма-вспышки и другие астрофизические объекты.

Гамма-лучи, которые обнаруживает Fermi, представляют собой высокоэнергетические фотоны гамма-излучения. Они часто возникают при взрыве сверхновых или ядерного взрыва. Но часто источник их происхождения остается нераскрытым.

Что известно о таинственном сигнале, который случайно нашли ученые

Астрономы занимались поиском совсем другого сигнала, в другой части космоса, когда вдруг наткнулись на этот мощный альтернативный сигнал, не похожий ни на что другое.

Команда искала функцию гамма-излучения, связанную с CMB (космическим микроволновым фоном), древнейшим светом во Вселенной, который, как утверждают ученые, возник, когда расширяющаяся горячая Вселенная остыла достаточно, чтобы образовать первые атомы. Это событие высвободило вспышку света, которую впервые мог пронзить весь космос.

В то же время исследователи обнаружили нечто совсем другое, что поступало от неизвестного объекта и содержало одни из самых энергичных космических частиц, которые они когда-либо обнаруживали .

"Мы нашли диполь гамма-излучения (это особый вид излучения, что может возникнуть при переходе ядра атома между двумя состояниями с разными внутренними вращающимися количествами - Ред.) , но его пик находится на южном небе, далеко от реликтового излучения, и его величина в 10 раз превышает ту, которую мы ожидаем от движения Солнечной системы", - заявил астрофизик Крис Шрейдер.

Иллюстрация ниже демонстрирует небо в гамма-лучах с пурпурными кругами, показывающими неопределенность направления, откуда, кажется, идет больше гамма-лучей высокой энергии:

Гамма-лучи. Изображение: NASA

Ученые утверждают, что обнаруженный ими сигнал, отвечающий тому, что наблюдали 6 лет назад астрономы из обсерватории Пьера Оже в Аргентине. Тогда обнаружили поток самых энергичных космических лучей. Новый сигнал гамма-излучения приходит с того же направления, что и загадочные космические лучи.

Астрономы считают, что эти два явления могут происходить из одного неидентифицированного источника, учитывая их схожую структуру. Они надеются найти таинственный источник или разработать альтернативные пояснения обеих особенностей.

Какое значение открытие имеет для науки

Неожиданное открытие NASA может помочь астрономам подтвердить или опровергнуть идеи о том, как создается дипольная структура.

"Несогласие с размером и направлением диполя CMB может дать нам возможность заглянуть в происходившие в очень ранней Вселенной физические процессы потенциально к тому времени, когда ему было меньше триллионной доли секунды", — сказал соавтор научной работы Фернандо Атрио-Барандела.

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