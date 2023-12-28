Як космічний корабель NASA повертається з Місяця на Землю — унікальні відео

Сервісний модуль Airbus у задній частині капсули Orion. Зображення: NASA/ESA

Політ на космічному апараті — це не весела поїздка, під час якої можна милуватися краєвидами. А повернення та приземлення на Землю — справжнє випробування. І в цьому можна переконатися самостійно, адже NASA поділилися унікальними кадрами повернення космічного апарату з Місяця додому.

Як пише видання Space.com, космічне агентство оприлюднило неймовірні відео через рік після виконання місії Artemis-1. Тепер кожен може побачити, як це — перебувати всередині космічного корабля Orion під час його повернення на Землю з Місяця.

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Так, зазначається, що космічний апарат Orion рухається зі швидкістю близько 40 000 км/год. Що справді вражає — поверхня корабля під час спуску на Землю може нагріватися до 2760°C.

У міру наближення до поверхні Землі капсула огортається плазмою, і на відео чути звук повітря, що проходить повз неї. Ці звуки супроводжуються ударами протягом усього зворотного польоту. І на відміну від звичайного польоту літаком, Orion також різко змінює орієнтацію кілька разів під час спуску.

Капсула NASA Orion зняла кадр свого повернення в атмосферу Землі 11 грудня 2022 року. Фото: NASA

Відео, зафіксовані камерами космічного апарату, демонструють, що переживали б астронавти перебуваючи всередині. Вони передають слухові та зорові відчуття.

Гучні удари перед розкриттям парашутів також зафіксовані на відео, і вони повторюються, коли розкриваються основні парашути. Після розкриття парашутів апарат стає відносно "спокійним" і похитується в повітрі, перш ніж впасти в океан, при цьому частота звукових ударів збільшується.

Як показує відео з Orion, повернення додому було полум’яним і драматичним: капсула зафіксувала своє жахливе падіння в земну атмосферу, яке залишило в небі вогненний слід.

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