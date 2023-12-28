Как космический корабль NASA возвращается с Луны на Землю — уникальные видео

NASA показало возвращение космического корабля с Луны на Землю — уникальные видео
Полет на космическом аппарате — это не веселая поездка, во время которой можно любоваться видами. А возвращение и приземление на Землю — настоящее испытание. И в этом можно убедиться самостоятельно, ведь NASA поделились уникальными кадрами возвращения космического аппарата с Луны домой.
Как пишет издание Space.com, космическое агентство обнародовало невероятные видео через год после выполнения миссии Artemis-1. Теперь каждый может увидеть, как это находиться внутри космического корабля Orion при его возвращении на Землю с Луны.
Так, отмечается, что космический аппарат Orion двигается со скоростью около 40 000 км/ч. Что поражает — поверхность корабля при спуске на Землю может нагреваться до 2760°C.
По мере приближения к поверхности Земли капсула оборачивается плазмой, и на видео слышен звук проходящего мимо воздуха. Эти звуки сопровождаются ударами в течение всего обратного полета. И в отличие от обычного полета на самолете, Orion также резко меняет ориентацию несколько раз во время спуска.
Видео, зафиксированные камерами космического аппарата, демонстрируют, что переживали бы астронавты, находясь внутри. Они передают слуховые и зрительные ощущения.
Громкие удары перед раскрытием парашютов также зафиксированы на видео, и они повторяются, когда раскрываются основные парашюты. После раскрытия парашютов аппарат становится относительно "спокойным" и покачивается в воздухе, прежде чем упасть в океан, при этом частота звуковых ударов увеличивается.
Как показывает видео с Orion, возвращение домой было пламенным и драматичным: капсула зафиксировала свое ужасное падение в земную атмосферу, оставившее в небе огненный след.
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