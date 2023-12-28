Как космический корабль NASA возвращается с Луны на Землю — уникальные видео

Сервисный модуль Airbus в задней части капсулы Orion. Изображение: NASA/ESA

Полет на космическом аппарате — это не веселая поездка, во время которой можно любоваться видами. А возвращение и приземление на Землю — настоящее испытание. И в этом можно убедиться самостоятельно, ведь NASA поделились уникальными кадрами возвращения космического аппарата с Луны домой.

Как пишет издание Space.com, космическое агентство обнародовало невероятные видео через год после выполнения миссии Artemis-1. Теперь каждый может увидеть, как это находиться внутри космического корабля Orion при его возвращении на Землю с Луны.

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Так, отмечается, что космический аппарат Orion двигается со скоростью около 40 000 км/ч. Что поражает — поверхность корабля при спуске на Землю может нагреваться до 2760°C.

По мере приближения к поверхности Земли капсула оборачивается плазмой, и на видео слышен звук проходящего мимо воздуха. Эти звуки сопровождаются ударами в течение всего обратного полета. И в отличие от обычного полета на самолете, Orion также резко меняет ориентацию несколько раз во время спуска.

Капсула NASA Orion сняла кадр своего возвращения в атмосферу Земли 11 декабря 2022 года. Фото: NASA

Видео, зафиксированные камерами космического аппарата, демонстрируют, что переживали бы астронавты, находясь внутри. Они передают слуховые и зрительные ощущения.

Громкие удары перед раскрытием парашютов также зафиксированы на видео, и они повторяются, когда раскрываются основные парашюты. После раскрытия парашютов аппарат становится относительно "спокойным" и покачивается в воздухе, прежде чем упасть в океан, при этом частота звуковых ударов увеличивается.

Как показывает видео с Orion, возвращение домой было пламенным и драматичным: капсула зафиксировала свое ужасное падение в земную атмосферу, оставившее в небе огненный след.

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