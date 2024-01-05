Загублений астероїд загрожує Землі знищенням — у NASA зізналися

Астероїд летить на Землю. Зображення: earth.com

NASA постійно веде спостереження за космічними об'єктами, які знаходяться у безпосередній близькості із Землею та можуть загрожувати нашій планеті. Однак нещодавно космічне агенство зізналося, що втратило з поля зору небезпечний астероїд. Що гірше, за прогнозами вчених, він може вдаритися об Землю вже у 2024 році.

Що відомо про загублений астероїд, чи загрожують нам інші космічні камені та чи варто взагалі хвилюватися, пише IFLScience.

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Цей 314-метровий астероїд відкрили ще 2007 року, тому він отримав назву 2007 FT3. Практично одразу після відкриття він зник з поля зору. Та дані щодо його траекторії польоту дали вченим з Центру дослідження навколоземних об’єктів NASA (CNEOS) змогу спрогнозувати, як рухатиметься це небесне тіло.

Тепер деякі експерти серйозно стверджують, що 2007 FT3 може вдаритися об нашу планету. Визначено й чорну дату — 5 жовтня 2024 року.

За прогнозами, у разі зіткнення з Землею астероїд вибухне з силою 2,6 млрд тонн тротилу. Цього буде недостатньо, щоб повністю знищити планету. Проте, ті регіони, куди він впаде, будуть стерті. Крім того, він спричинить ударні руйнівні хвилі по всій планеті. Які будуть наслідки для людства, спрогнозувати досить складно.

Та все ж інші науковці запевняють, що точно спрогнозувати шлях цього астероїда практично неможливо. Ймовірність того, що 2007 FT3 дійсно впаде на Землю в жовтні 2024 року, становить приблизно 1 з 11,5 млн.

NASA не впевнене, що трапилося з втраченим астероїдом, але представники космічного агентства сказали The Standard:

"Немає відомих загроз зіткнення астероїда з Землею в наступному столітті. NASA та його партнери старанно спостерігають за небом, щоб знайти, відстежити та класифікувати астероїди та навколоземні об’єкти (NEO), у тому числі ті, які можуть наблизитися до Землі".

Астероїд наближається до планети Земля. Зображення: abcnews.go.com

Чи варто очікувати інших небезпечних зіткнень

Наразі NASA та інші агентства ведуть моніторинг за понад 30 000 навколоземних астероїдів. Але вони запевняють, що в сонячному світлі є масивні астероїди або комети, які нам ще належить відкрити.

Хороша новина полягає в тому, що "жоден відомий астероїд розміром понад 140 м не має значних шансів вдаритися об Землю протягом наступних 100 років", згідно з NASA.

Важливо відзначити, що вчені-планетологи визначають підходи астероїдів, які проходять в межах 30 млн миль від орбіти Землі як близькі зближення. Чим більше астероїд, тим легше фахівцям із планетарного захисту його знайти, а це означає, що їхні орбіти навколо Сонця зазвичай дуже добре відомі та зрозумілі протягом багатьох років або навіть десятиліть.

Крім того, космічні агентства використовують переваги нових технологій, як-от технологія, яка керує тестом DART, який NASA завершило минулого року, щоб створити способи зменшити ймовірність падіння астероїдів на нашу планету.

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