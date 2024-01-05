Утерянный астероид грозит Земле уничтожением — в NASA признались

Астероид летит на Землю. Изображение: earth.com

NASA постоянно ведет наблюдение за космическими объектами, которые находятся в непосредственной близости от Земли и могут угрожать нашей планете. Однако недавно космическое агентство призналось, что потеряло из виду опасный астероид. Ужаснее всего, по прогнозам ученых, он может удариться об Землю уже в 2024 году.

Что известно о потерянном астероиде, угрожают ли нам другие космические камни и стоит ли вообще волноваться, пишет IFLScience.

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Этот 314-метровый астероид был открыт еще в 2007 году, поэтому он получил название 2007 FT3. Практически сразу после открытия он исчез из виду. Но данные по его траектории полета дали ученым из Центра исследования околоземных объектов NASA (CNEOS) возможность спрогнозировать, как будет двигаться это небесное тело.

Теперь некоторые эксперты серьезно утверждают, что 2007 FT3 может удариться об нашу планету. Определена и черная дата — 5 октября 2024 года.

По прогнозам, в случае столкновения с Землей астероид разразится с силой 2,6 млрд тонн тротила. Этого будет недостаточно, чтобы полностью уничтожить планету. Однако те регионы, куда он упадет, будут стерты. Кроме того, он повлечет за собой ударные разрушительные волны по всей планете. Какие будут последствия для человечества, спрогнозировать достаточно сложно.

И все же другие ученые уверяют, что точно спрогнозировать путь этого астероида практически невозможно. Вероятность того, что 2007 FT3 действительно упадет на Землю в октябре 2024 года, составляет примерно 1 из 11,5 млн.

NASA не уверено, что случилось с утраченным астероидом, но представители космического агентства сказали The Standard:

"Нет известных угроз столкновения астероида с Землей в следующем веке. NASA и его партнеры тщательно наблюдают за небом, чтобы найти, отследить и классифицировать астероиды и околоземные объекты (NEO), включая те, которые могут приблизиться к Земле".

Астероид приближается к планете Земля. Изображение: abcnews.go.com

Стоит ли ожидать других опасных столкновений

В настоящее время NASA и другие агентства ведут мониторинг за более 30 000 околоземных астероидов. Но они уверяют, что в солнечном свете есть массивные астероиды или кометы, которые нам еще предстоит открыть.

Хорошая новость состоит в том, что "ни один известный астероид размером более 140 м не имеет значительных шансов удариться об Землю в течение следующих 100 лет", согласно NASA.

Важно отметить, что ученые-планетологи определяют подходы астероидов, проходящие в пределах 30 млн миль от орбиты Земли как близкие сближения. Чем больше астероид, тем легче специалистам по планетарной защите его найти, а это значит, что их орбиты вокруг Солнца обычно очень хорошо известны и понятны на многие годы или даже десятилетия.

Кроме того, космические агентства используют преимущества новых технологий, таких как технология, управляющая тестом DART, который NASA завершило в прошлом году, чтобы создать способы уменьшить вероятность падения астероидов на нашу планету.

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