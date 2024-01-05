Як формуються спіральні галактики — нові дослідження розкривають таємницю

Сформована велика спіральна галактика. Зображення: SciTechDaily.com

Коли ми думаємо про галактику, то, як правило, уявляємо собі саме спіральну, як наш Чумацький Шлях. І це не дивно, адже спіралі складають близько 60% галактик, які ми бачимо. Раніше вчені стверджували, що вони утворюються, коли менші галактики з часом стикаються та зливаються. Проте нові дослідження та спостереження демонструють, що це не зовсім так.

Відповідна наукова праця була оприлюднена на сервері препринтів arXiv, пише Universe Today. Зазначається, що науковці використовували дані, зібрані телескопом Джеймса Вебба (JWST).

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Вона полягає у тому, що галактики еволюціонують поступово, утворюючись з величезних хмар первісного водню та гелію, і, ймовірно, маючи досить аморфну структуру.

Враховуючи щільність раннього Всесвіту, галактичні зіткнення та злиття були звичайним явищем, через що галактики оберталися й утворювали диски та спіралі. Все це вимагає часу, тому ми очікуємо, що спіральні галактики будуть досить поширеними у локальному Всесвіті, але рідкісними в ранньому Всесвіті.

Дві спіральні галактики в процесі злиття. Зображення: phys.org

Що говорить нове дослідження про формування галактик?

Команда ідентифікувала 873 галактики, маси яких перевищують 10 мільярдів сонячних мас, із червоним зміщенням від z = 0,5 до z = 4. Вік галактик із таким червоним зсувом становить від 5 до 12 мільярдів років, тому вони охоплюють діапазон від ранніх галактик до сучасних.

З цих галактик 216 були класифіковані як спіральні. Автори обережно звернули увагу на те, що деякі галактики, можливо, об’єднувалися неправильно, але навіть тоді залишається 108 галактик, які можна класифікувати як спіральні.

Коли астрономи впорядкували їх за червоним зсувом, вони виявили, що, хоча частка спіральних галактик зменшувалася у міру просування в минуле, частка таких об'єктів із червоним зсувом була значно вищою, ніж очікувалося.

Також астрономи виявили, що приблизно 20% галактик із червоним зміщенням z = 3 є спіральними галактиками. Ці дуже ранні галактики повинні були стати спіралями менш ніж через два мільярди років після Великого вибуху, а це означає, що було б мало часу, щоб злиття та зіткнення стали причиною.

Таким чином багато галактик перетворилися на дископодібні спіральні галактики досить рано від моменту зародження Всесвіту.

Вчені прийшли до висновку, хоча зіткнення і злиття справді відіграють ключову роль у формуванні спіральних галактик, очевидно, що тут залучені й інші наразі невідомі чинники. Наразі незрозуміло, що це за фактори.

Завдяки майбутнім даним JWST команда сподівається визначити, як розвивалися ці ранні галактики та чому спіральні галактики існують так довго.

Раніше ми повідомляли, вчені встановили, що Чумацький Шлях розширявся, пожираючи карликові галактики.

Нагадаємо, ми розповідали, астрономи виявили майже сотню нових галактик, яких об'єднує цікава особливість.

Також ми писали, знайдено далеку галактику-клон Чумацького Шляху, яка змінює історію Всесвіту.