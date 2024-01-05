Как образуются спиральные галактики — новые исследования раскрывают тайну

Сформированная большая спиральная галактика. Изображение: SciTechDaily.com

Когда мы думаем о галактике, то, как правило, представляем себе именно спиральную, как наш Млечный Путь. И это неудивительно, ведь спирали составляют около 60% галактик, которые мы видим. Ранее ученые утверждали, что они образуются, когда меньшие галактики со временем сталкиваются и сливаются. Однако новые исследования и наблюдения показывают, что это не совсем так.

Соответствующий научный труд был обнародован на сервере препринтов arXiv, пишет Universe Today. Ученые использовали данные, собранные телескопом Джеймса Вебба (JWST).

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Она заключается в том, что галактики эволюционируют постепенно, образуясь из огромных облаков первобытного водорода и гелия, и, вероятно, обладая довольно аморфной структурой.

Учитывая плотность ранней Вселенной, галактические столкновения и слияния были обычным явлением, поэтому галактики вращались и образовывали диски и спирали. Все это требует времени, поэтому мы ожидаем, что спиральные галактики будут достаточно распространены в локальной Вселенной, но редки в ранней Вселенной.

Две спиральные галактики в процессе слияния. Изображение: phys.org

Что говорит новое исследование о формировании галактик?

Команда идентифицировала 873 галактики, массы которых превышают 10 миллиардов солнечных масс с красным смещением от z = 0,5 до z = 4. Возраст галактик с таким красным смещением составляет от 5 до 12 миллиардов лет, поэтому они охватывают диапазон от ранних галактик до современных.

Из этих галактик 216 были классифицированы как спиральные. Авторы осторожно обратили внимание, что некоторые галактики, возможно, объединялись неправильно, но даже тогда остается 108 галактик, которые можно классифицировать как спиральные.

Когда астрономы привели их в порядок по красному смещению, они обнаружили, что, хотя доля спиральных галактик уменьшалась по мере продвижения в прошлое, доля таких объектов с красным смещением была значительно выше, чем ожидалось.

Также астрономы обнаружили, что около 20% галактик с красным смещением z = 3 являются спиральными галактиками. Эти ранние галактики должны были стать спиралями менее чем через два миллиарда лет после Большого взрыва, а это значит, что было бы мало времени, чтобы слияние и столкновение стали причиной.

Таким образом, многие галактики превратились в дискообразные спиральные галактики довольно рано с момента зарождения Вселенной.

Ученые пришли к выводу, что хотя столкновение и слияние действительно играют ключевую роль в формировании спиральных галактик, очевидно, что здесь привлечены и другие неизвестные факторы. Пока непонятно что это за факторы.

Благодаря будущим данным JWST команда надеется определить, как развивались эти ранние галактики и почему спиральные галактики существуют так долго.

Ранее мы сообщали, ученые установили, что Млечный Путь расширялся, пожирая карликовые галактики.

Напомним, мы рассказывали, что астрономы обнаружили почти сотню новых галактик, которых объединяет интересная особенность.

Также мы писали, найдена далекая галактика-клон Млечного Пути, которая меняет историю Вселенной.