Під земною корою існує підземний водний світ та інше життя — що кажуть вчені

Що ховається під земною корою. Скриншот з Youtube

Нове дослідження вчених показало, що під поверхнею Землі на глибині від 410 до 660 км знаходиться великий резервуар води, який має тісний зв'язок із поверхневими водами. Але і це ще не все, адже під земною корою також ховається ціла інша екосистема.

Найцікавіші деталі сенсаційних відкриттів повідомило видання Greek Reporter.

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Що відомо про джерело води під поверхнею Землі

Якщо ви уявляєте собі величезний океан, що булькає всередині нашої планети як вода у пляшці, то даремно. Насправді резервуар, який виявили вчені зовсім інший і те, як все влаштоване, дійсно приголомшує.

Тож, вода насправді зберігається у кристалах губчастої породи, яка не є ні твердою, ні рідкою, ні газоподібною.

Резервуар води під поверхнею Землі. Зображення: Answers in Genesis

Як пояснює геофізик Стів Джейкобсен, цим підземним водним резервуаром є рингвудит — різновид унікальної породи, що наче губка вбирає в себе воду та зберігає у своїй кристалічній структурі.

Даний мінерал являє собою силікат магнію, отриманий під високим тиском. Ще у 1960-х роках рингвудит було виявлено на метеориті, а нещодавно з'ясувалося, що його багато під поверхнею Землі.

Блакитний кристал рингвудиту 150 мікрометрів у діаметрі. Зображення: wikipedia.org

Вчені зазначають, що у кристалічній структурі рингвудиту є щось дуже особливе, що дозволяє йому притягувати водень і затримувати воду.

Характерно, що цей мінерал може поглинати велику кількість води з особливо високими темпами. Якби він складався лише з одного відсотка сполуки (води), він все одно містив би більше води, ніж усі океани на поверхні Землі разом узяті.

Але при цьому виявляється, існує взаємодія між поверхневими водами та океаном під земною корою. Тобто, ця перехідна зона мантії діє як великий водний резервуар, через який відбувається кругообіг води.

Під корою вода поглинається мінералом, а потім повертається на поверхню. Він (мінерал) може подорожувати крізь магму, вивергаючись із підводних вулканів або в результаті руху тектонічних плит. Це пластичний мінерал, і його рухливість викликає зміну структури. Він відіграє вирішальну роль у динаміці мантії.

Рінгвудит утворюється в перехідній зоні та переноситься на поверхню Землі всередині алмазів. Зображення: Let’s Talk Science

Вчені довго шукали докази існування глибоководдя, і це останнє відкриття є значним проривом у нашому розумінні складу планети.

Якщо це відкриття вас не здивувало, то наступне точно вразить!

Нова екосистема під поверхнею Землі — що відомо

Під поверхнею вчені виявили цілу нову екосистему, перевернувши вулканічну кору на дні Тихого океану за допомогою підводного робота приблизно на 2500 м нижче рівня моря.

Під поверхнею нашої планети, а саме у місцях, які раніше вважалися позбавлені життя через складні умови, існують:

черви;

равлики;

хемосинтезуючі бактерії.

Їх, природно, ще належить дослідити. Тож, особливих подробиць поки немає.

Такі відкриття демонструють нам, наскільки мало ми все ще знаємо про нашу планету і скільки таємниць нам ще належить розкрити.

Раніше ми писали, скільки насправді триває доба на Землі.

Нагадаємо, ми розповідали, вчені знайшли цілий континент, що зник 155 млн років.

Також ми повідомляли, вчені вирахували "пульс Землі", що спричиняє масове вимирання кожні 27 млн років.