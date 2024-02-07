Под земной корой есть подземный водный мир и другая жизнь — что говорят ученые

Что скрывается под земной корой. Скриншот из Youtube

Новое исследование ученых показало, что под поверхностью Земли на глубине от 410 до 660 км находится большой резервуар воды, имеющий тесную связь с поверхностными водами. Но и это еще не все, ведь под земной корой тоже прячется целая другая экосистема.

Самые интересные детали сенсационных открытий сообщило издание Greek Reporter.

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Что известно об источнике воды под поверхностью Земли

Если вы представляете себе огромный океан, булькающий внутри нашей планеты как вода в бутылке, то зря. На самом деле, резервуар, который обнаружили ученые совсем другой и то, как все устроено, действительно ошеломляет.

Вода на самом деле хранится в кристаллах губчатой породы, которая не является ни твердой, ни жидкой, ни газообразной.

Резервуар воды под поверхностью Земли. Изображение: Answers in Genesis

Как объясняет геофизик Стив Джейкобсен, этим подземным водным резервуаром является рингвудит — разновидность уникальной породы, которая словно губка впитывает воду и сохраняет в своей кристаллической структуре.

Данный минерал представляет собой силикат магния, получаемый под высоким давлением. Еще в 1960-х годах рингвудит был обнаружен на метеорите, а недавно выяснилось, что его много под поверхностью Земли.

Голубой кристалл рингвудита 150 микрометров в диаметре. Изображение: wikipedia.org

Ученые отмечают, что в кристаллической структуре рингвудита есть нечто особенное, что позволяет ему притягивать водород и задерживать воду.

Примечательно, что этот минерал может поглощать большое количество воды с особо высокими темпами. Если бы он состоял только из одного процента соединения (воды), он все равно содержал больше воды, чем все океаны на поверхности Земли вместе взятые.

Но при этом оказывается, что существует взаимодействие между поверхностными водами и океаном под земной корой. То есть эта переходная зона мантии действует как большой водный резервуар, через который происходит круговорот воды.

Под корой вода поглощается минералом, затем возвращается на поверхность. Он (минерал) может путешествовать через магму, извергаясь из подводных вулканов или в результате движения тектонических плит. Это пластический минерал, и его подвижность вызывает изменение структуры. Он играет решающую роль в динамике мантии.

Рингвудит появляется в переходной зоне и переносится на поверхность Земли внутри алмазов. Изображение: Let's Talk Science

Ученые долгое время искали доказательства существования глубоководья, и это последнее открытие является значительным прорывом в нашем понимании состава планеты.

Если это открытие вас не удивило, следующее точно поразит!

Новая экосистема под поверхностью Земли — что известно

Под поверхностью ученые обнаружили целую новую экосистему, перевернув вулканическую кору на дне Тихого океана с помощью подводного робота примерно на 2500 м ниже уровня моря.

Под поверхностью нашей планеты, а именно в местах, ранее считавшихся лишенных жизни из-за сложных условий, существуют:

черви;

улитки;

хемосинтезирующие бактерии.

Их, естественно, еще предстоит исследовать. Так что особых подробностей пока нет.

Такие открытия показывают нам, насколько мало мы все еще знаем о нашей планете и сколько тайн нам еще предстоит раскрыть.

Раньше мы писали, сколько на самом деле продолжаются сутки на Земле.

Напомним, мы рассказывали, ученые нашли целый континент, пропавший 155 млн лет.

Также мы сообщали, ученые высчитали "пульс Земли", что влечет за собой массовое вымирание каждые 27 млн лет.