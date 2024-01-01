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Що буде, якщо людина висадиться на Юпітер — вчені шокували відповіддю

1 січня 2024 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що чекає на астронавтів, які спробують висадитися на Юпітер
Космічний корабель летить до Юпітера. Колаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Юпітер — п'ята від Сонця планета та найбільша у нашій Сонячній системі. Її розміри приблизно в 11 разів більші за Землю. А ще це газовий гігант. І лише одна ця назва не має віщувати нічого доброго. Але що як астронавти спробують висадитися на цю планету велетня? 

Про це детально розповіли науковці NASA.

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З чого складається Юпітер?

Перш за все варто дізнатися про те, з чого складається планета. Дослідники порівнюють Юпітер з величезною отруйною хмарою.

Верхні шари атмосфери Юпітера складаються з кристалів сірки та аміаку. Нижче розміщені шари газоподібного та рідкого водню. Ядро утворене з криги, каміння та металу. Однак це ядро знаходиться в умовах великого тиску і температури, що може зробити його не таким твердим, як на Землі.

Юпітер як і всі газові гіганти в Сонячній системі має кільцеву систему. Його кільця на відміну від кілець Сатурна набагато темніші та складаються з пилу і дрібних твердих частинок, які є залишками комет та астероїдів. Їх товщина коливається від 2000 до 12 500 км.

 

З чого складається Юпітер?
П'ята планета від Сонця. Фото: freepik.com

Що чекає на астронавтів, які спробують висадитися на Юпітер?

Вчені NASA підкреслюють, справжня висадка на Юпітер неможлива за жодних умов, адже те, що очікує на космічний корабель та астронавтів усередині нього — справжнє жахіття. 

Перше, і, до речі, не найгірше, якщо людина вирішить висадитися на газового гіганта, її знудить від небувалої качки в хмарах, викликаної швидкістю обертання Юпітера. День там триває 9,5 земних годин. Покликати на допомогу не вийде: хмари відштовхують радіохвилі.

Звичайно, навіть попри те, що планета в основному складається з різних газів і може нагадувати хмарину, впасти з одного боку і випасти з протилежного не вийде. На шляху до "ядра" Юпітера людина може кілька разів вмерти.

До прикладу, 1995 року міжпланетний апарат Галілео втратив зв’язок з бортом, заглибившись на 120 км. Пізніше його знищив тиск.

Якщо астронавти якимось дивом все ще живі. Їх чекає пекельне спалення, яке імовірно відбудеться так швидко, що вони навіть не встигнуть цього усвідомити. На глибині 4023 км температура підвищиться до 3371°C. Ближче до центру планети "спека" досягне 6093°C, а тиск перевищить земний в 2 млн разів.

У самому центрі Юпітера полюси стануть грати з космічним кораблем або тим, що від нього лишилося, то підкидаючи, то опускаючи. Тож, центр Юпітера стане останнім притулком астронавта, якщо з ним раптом нічого не трапиться внаслідок впливу тиску і температур.

 

Раніше ми розповідали, як зміниться Земля, коли Юпітер стане зіркою.

Нагадаємо, ми писали, яка планета найбільша у Чумацькому Шляху.

Також ми повідомляли, що дослідники знайшли планету, на якій життя може бути в усьому кращим за земне.

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