Что ждет астронавтов, которые попытаются высадиться на Юпитер

Космический корабль летит к Юпитеру. Коллаж: Новини.LIVE

Юпитер — пятая от Солнца планета и самая большая в нашей Солнечной системе. Ее размеры примерно в 11 раз больше Земли. А еще это газовый гигант. И только одно это название не должно предвещать ничего хорошего. Но что если астронавты попытаются высадиться на эту планету великана?

Об этом подробно рассказали ученые NASA.

Читайте также:

Из чего состоит Юпитер?

Прежде всего следует знать о том, из чего состоит планета. Исследователи сравнивают Юпитер с огромным ядовитым облаком.

Верхние слои атмосферы Юпитера состоят из кристаллов серы и аммиака. Ниже расположены слои газообразного и жидкого водорода. Ядро образовано из льда, камней и металла. Однако это ядро находится в условиях большого давления и температуры, что может сделать его не таким жестким, как на Земле.

Юпитер, как и все газовые гиганты в Солнечной системе, имеет кольцевую систему. Его кольца в отличие от колец Сатурна гораздо более темные и состоят из пыли и мелких твердых частиц, которые являются остатками комет и астероидов. Их толщина колеблется от 2000 до 12500 км.

Пятая планета от Солнца. Фото: freepik.com

Что ждет астронавтов, попытающихся высадиться на Юпитер?

Ученые NASA подчеркивают, настоящая высадка на Юпитер невозможна ни при каких условиях, ведь то, что ожидает космический корабль и астронавтов внутри него — настоящий ужас.

Первое, и кстати не самое худшее, если человек решит высадиться на газового гиганта, его стошнит от небывалой качки в облаках, вызванной скоростью вращения Юпитера. День там длится 9,5 земных часов. Вызвать на помощь не получится: облака отталкивают радиоволны.

Конечно, даже несмотря на то, что планета в основном состоит из разных газов и может напоминать облако, упасть с одной стороны и выпасть из противоположной не получится. По пути к "ядру" Юпитера человек может несколько раз умереть.

К примеру, в 1995 году межпланетный аппарат Галилео потерял связь с бортом, углубившись в 120 км. Позже его уничтожило давление.

Если астронавты каким-то чудом все еще живы. Их ждет адское сожжение, которое, вероятно, произойдет так быстро, что они даже не успеют этого осознать. На глубине 4023 км температура повысится до 3371°C. Ближе к центру планеты "жара" достигнет 6093°C, а давление превысит земное в 2 млн раз.

В самом центре Юпитера полюса станут играть с космическим кораблем или тем, что от него осталось, то подбрасывая, то опуская. Итак, центр Юпитера станет последним убежищем астронавта, если с ним вдруг ничего не случится в результате влияния давления и температур.

Раньше мы рассказывали, как изменится Земля, когда Юпитер станет звездой.

Напомним, мы писали, какая планета самая большая во Млечном Пути.

Также мы сообщали, что исследователи нашли планету, на которой жизнь может быть во всем лучше земной.