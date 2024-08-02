Над станцією "Академік Вернадський" помітили незвичайне явище в небі — що саме

Сузір'я в небі. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники помітили над станцією "Академік Вернадський" зоряне небо. Для цього регіону Антарктики таке явище — рідкість, адже там зазвичай хмарно.

Про повідомили в Національному арктичному науковому центрі в середу, 31 липня.

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Зорі над станцією "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярники зазначили, що одночасно з полярниками українці можуть дивитися на зорі лише частково. Причиною цього є не лише різниця в часі, а й те, що в Південній півкулі, де розташована Антарктида, можна побачити 45 сузір'їв, які в Південній півкулі недоступні.

Сузір'я в небі над станцією "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

Зоряне небо в Антарктиці. Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Найвідомішим є Південний хрест. За ним можна визначити напрямок на Південний полюс. До речі, саме це сузір’я було зображено на шевроні 28-ї Української антарктичної експедиції, яка зимувала на станції торік. Проте є сузір’я, які можна бачити з обох півкуль (хоч інколи в різний час). Вони розташовані в районі екватора. Також майже з будь-якого куточка Землі можна побачити найяскравішу зірку нічного неба — Сіріус (сузір'я Великого Пса)", — пояснили науковці.

Зорі над Антарктикою. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Зорі над кригами. Станція "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, у суботу, 20 липня, комета 13P/Olbers на швидкості майже 135 тисяч кілометрів пролетіла максимально близько від Землі. Наступного разу її можна буде побачити в небі лише за 68 років.

Також ми повідомляли, що на Місяці виявили печеру, яка може бути придатною для проживання людей. Її глибина становить щонайменше сто метрів.