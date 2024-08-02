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Українські полярники помітили рідкісне небесне явище — що це було

2 серпня 2024 03:55
Чекарьова Марія - редактор
Над станцією "Академік Вернадський" помітили незвичайне явище в небі — що саме
Сузір'я в небі. Фото: Національний антарктичний науковий центр
Чекарьова Марія - редактор

Українські полярники помітили над станцією "Академік Вернадський" зоряне небо. Для цього регіону Антарктики таке явище — рідкість, адже там зазвичай хмарно. 

Про повідомили в Національному арктичному науковому центрі в середу, 31 липня.

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Скриншот повідомлення Національного антарктичного наукового центру

Що відомо про незвичне небесне явище в Антарктиці

Зоряне небо над Антарктикою
Зорі над станцією "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

Полярники зазначили, що одночасно з полярниками українці можуть дивитися на зорі лише частково. Причиною цього є не лише різниця в часі, а й те, що в Південній півкулі, де розташована Антарктида, можна побачити 45 сузір'їв, які в Південній півкулі недоступні.

Зоряне небо над станцією "Академік Вернадський"
Сузір'я в небі над станцією "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр
Зоряне небо, станція "Академік Вернадський"
Зоряне небо в Антарктиці. Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Найвідомішим є Південний хрест. За ним можна визначити напрямок на Південний полюс. До речі, саме це сузір’я було зображено на шевроні 28-ї Української антарктичної експедиції, яка зимувала на станції торік. Проте є сузір’я, які можна бачити з обох півкуль (хоч інколи в різний час). Вони розташовані в районі екватора. Також майже з будь-якого куточка Землі можна побачити найяскравішу зірку нічного неба — Сіріус (сузір'я Великого Пса)", — пояснили науковці.

Зоряне небо в Антарктиці влітку 2024 року
Зорі над Антарктикою. Фото: Національний антарктичний науковий центр
Зорі над кригами в Антарктиці влітку 2024 року
Зорі над кригами. Станція "Академік Вернадський". Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, у суботу, 20 липня, комета 13P/Olbers на швидкості майже 135 тисяч кілометрів пролетіла максимально близько від Землі. Наступного разу її можна буде побачити в небі лише за 68 років.

Також ми повідомляли, що на Місяці виявили печеру, яка може бути придатною для проживання людей. Її глибина становить щонайменше сто метрів.

космос Антарктида небесні явища Станція Академік Вернадський зірки

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