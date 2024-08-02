Над станцией "Академик Вернадский" заметили необычное явление в небе — что именно

Созвездие в небе. Фото: Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" звездное небо. Для этого региона Антарктики такое явление редкость, ведь там обычно облачно.

Об этом сообщили в Национальном арктическом научном центре в среду, 31 июля.

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Скриншот сообщения Национального антарктического научного центра

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Звезды над станцией "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

Полярники отметили, что одновременно с ними украинцы могут смотреть на звезды частично. Причиной тому является не только разница во времени, но и то, что в Южном полушарии, где расположена Антарктида, можно увидеть 45 созвездий, которые в Южном полушарии недоступны.

Созвездие в небе над станцией "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

Звездное небо в Антарктике. Фото: Национальный антарктический научный центр

"Самым известным является Южный крест. По нему можно определить направление на Южный полюс. Кстати, именно это созвездие было изображено на шевроне 28-й Украинской антарктической экспедиции, которая зимовала на станции в прошлом году. Однако есть созвездия, которые можно видеть с обоих полушарий (хотя иногда в разное время). Они расположены в районе экватора. Также почти из любого уголка Земли можно увидеть яркую звезду ночного неба — Сириус (созвездие Большого Пса)", — объяснили ученые.

Звезды над Антарктикой. Фото: Национальный антарктический научный центр

Звезды над льдом. Станция "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, в субботу, 20 июля, комета 13P/Olbers на скорости почти 135 тысяч километров пролетела максимально близко от Земли. В следующий раз ее можно будет увидеть в небе только через 68 лет.

Также мы сообщали, что на Луне обнаружили пещеру, которая может быть пригодна для проживания людей. Ее глубина составляет не менее ста метров.