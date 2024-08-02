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Украинские полярники заметили редкое небесное явление — что это было

2 августа 2024 03:55
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Над станцией "Академик Вернадский" заметили необычное явление в небе — что именно
Созвездие в небе. Фото: Национальный антарктический научный центр
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Украинские полярники заметили над станцией "Академик Вернадский" звездное небо. Для этого региона Антарктики такое явление редкость, ведь там обычно облачно.

Об этом сообщили в Национальном арктическом научном центре в среду, 31 июля.

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Скриншот сообщения Национального антарктического научного центра

Что известно о необычном небесном явлении в Антарктике

Звездное небо над Антарктикой
Звезды над станцией "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

Полярники отметили, что одновременно с ними украинцы могут смотреть на звезды частично. Причиной тому является не только разница во времени, но и то, что в Южном полушарии, где расположена Антарктида, можно увидеть 45 созвездий, которые в Южном полушарии недоступны.

Звездное небо над станцией "Академик Вернадский"
Созвездие в небе над станцией "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр
Звездное небо, станция "Академик Вернадский"
Звездное небо в Антарктике. Фото: Национальный антарктический научный центр

"Самым известным является Южный крест. По нему можно определить направление на Южный полюс. Кстати, именно это созвездие было изображено на шевроне 28-й Украинской антарктической экспедиции, которая зимовала на станции в прошлом году. Однако есть созвездия, которые можно видеть с обоих полушарий (хотя иногда в разное время). Они расположены в районе экватора. Также почти из любого уголка Земли можно увидеть яркую звезду ночного неба — Сириус (созвездие Большого Пса)", — объяснили ученые.

Звездное небо в Антарктике летом 2024 года
Звезды над Антарктикой. Фото: Национальный антарктический научный центр
Звезды над льдами в Антарктике летом 2024 года
Звезды над льдом. Станция "Академик Вернадский". Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, в субботу, 20 июля, комета 13P/Olbers на скорости почти 135 тысяч километров пролетела максимально близко от Земли. В следующий раз ее можно будет увидеть в небе только через 68 лет.

Также мы сообщали, что на Луне обнаружили пещеру, которая может быть пригодна для проживания людей. Ее глубина составляет не менее ста метров.

космос Антарктида небесные явления Станция Академик Вернадский звезды

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