У центрі Чумацького Шляху очікується жахлива катастрофа — що кажуть вчені

Зображення центральної частини нашої галактики Чумацький Шлях. Авторство: NASA

Ще 2020 року астрономи натрапили на кульове зоряне скупчення, що перебуває дуже близько до центру Чумацького Шляху. Йому дали назву VVV CL002. Тепер же стало відомо, що це зоряне скупчення мчить до центру нашої галактики на божевільній швидкості. Вчені вважають, що катастрофи уникнути не вдасться.

Відповідна наукова праця, провідним автором якої є Данте Мінніті з Католицького університету Андреса Белло в Сантьяго, Чилі, була оприлюднена в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Universe Тoday.

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Що таке кульові зоряні скупчення?

Кульові зоряні скупчення (далі абревіатура КЗС) являють собою сферичні групи зірок, яких разом утримує гравітація. Вони є одними з найстаріших об'єктів у Всесвіті та містять велику кількість зір, зазвичай віком понад 10 млрд років. Найбільші скупчення можуть складатися з мільйона зірок.

Більшість КЗС знаходяться в гало галактики, на її околицях. Але є й ті, які виявлені ближче до центру Чумацького Шляху. Серед них кульове зоряне скупчення VVV CL002.

На якій відстані від центру Чумацького Шляху знаходиться VVV CL002?

Дане КЗС розташоване на відстані 1300 світлових років від центру нашої галактики. А як показало нове дослідження, VVV CL002 наближається до серця Чумацького Шляху зі швидкістю 400 км/с.

Зображення нижче показує деякі з цільових зірок, які астрономи спостерігали у VVV CL002. Червоні ромби вказують на двох червоних гігантів у скупченні, які зіграли важливу роль у спостереженнях:

Деякі з цільових зірок у VVV CL002. Зображення: Minniti et al. 2023

Де утворилося кульове зоряне скупчення VVV CL002?

Дослідники з'ясували, що VVV CL002 утворилось десь у іншому місці, далеко від того, де воно перебуває зараз. Щоб прийти до такого висновку, вони звернулися до такого поняття, як металічність зірок. Цим терміном описується кількість хімічних елементів, які важчі за водень і гелій.

У старих зірок зазвичай низька металічність. І виявилося, що у VVV CL002 знаходяться якраз такі зірки. Тобто КЗС досить "поважного віку".

Як показали вимірювання металічності зірок, це скупчення найімовірніше утворилося на відстані від 10 до 20 тисяч світлових років від центру нашої галактики, а потім перемістилося ближче до цього регіону.

Зображення з VISTA показує слабке нещодавно знайдене кульове зоряне скупчення VVV CL002 (у центрі). Авторство: ESO/D. Minniti/VVV Team

Яка катастрофа очікується у центрі Чумацького Шляху?

Попри те, що КЗС є доволі старими космічними об'єктами, тобто здатні існувати мільярди років, у таких регіонах як галактичний центр їхнє життя перебуває під великою загрозою. Місцеві умови здатні зруйнувати гравітаційні зв'язки між зірками. Тож це призведе до зникнення КЗС.

У новій праці науковці стверджують, що КЗС рухається прямо до центру галактики, і ніщо не може його зупинити.

Потужні приливні сили, які домінують у центрі Чумацького Шляху, розсіють VVV CL002. Його зірки стануть частиною галактики.

Серед інших небезпек тут знаходиться надмасивна чорна діра Стрілець А*, яка впливає своєю гравітацією на всі навколишні об'єкти. Тож, вчені прийшли до невтішного висновку, що на VVV CL002 у найближчому майбутньому чекає неминуча смерть. Це стародавнє скупчення буде кружляти навколо центру галактики ще деякий час, а потім буде знищено назавжди.

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