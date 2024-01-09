В центре Млечного Пути ожидается ужасная катастрофа — что говорят ученые

Изображение центральной части нашей галактики Млечный Путь. Авторство: NASA

Еще в 2020 году астрономы наткнулись на шаровое звездное скопление, которое находится очень близко к центру Млечного Пути. Ему дали название VVV CL002. Теперь стало известно, что это звездное скопление несется в центр нашей галактики на сумасшедшей скорости. Ученые полагают, что катастрофы избежать не удастся.

Соответствующий научный труд, ведущим автором которого является Данте Миннити из Католического университета Андреса Белло в Сантьяго, Чили, был обнародован в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Universe Тoday.

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Что такое шаровые звездные скопления?

Шаровые звездные скопления (далее аббревиатура ШЗС) представляют собой сферические группы звезд, которых вместе удерживает гравитация. Они являются одними из старейших объектов во Вселенной и содержат большое количество звезд, обычно более 10 млрд лет. Наибольшие скопления могут состоять из миллиона звезд.

Большинство ШЗС находятся в гало галактики, в ее окрестностях. Но есть и те, которые обнаружены ближе к центру Млечного Пути. Среди них шаровое звездное скопление VVV CL002.

На каком расстоянии от центра Млечного Пути находится VVV CL002?

Данное ШЗС расположено на расстоянии 1300 световых лет от центра нашей галактики. А как показало новое исследование, VVV CL002 приближается к сердцу Млечного Пути со скоростью 400 км/с.

Ниже показаны некоторые из целевых звезд, которые астрономы наблюдали в VVV CL002. Красные ромбы указывают на двух красных гигантов в скоплении, сыгравших важную роль в наблюдениях:

Некоторые из целевых звезд у VVV CL002. Изображение: Minniti et al. 2023

Где образовалось шаровое звездное скопление VVV CL002?

Исследователи выяснили, что VVV CL002 образовалось где-то в другом месте, вдали от того, где оно находится сейчас. Чтобы прийти к такому выводу, они обратились к такому понятию, как металличность звезд. Этим термином описывается количество химических элементов тяжелее водорода и гелия.

У старых звезд обычно низкая металличность. И оказалось, что в VVV CL002 находятся как раз такие звезды. То есть ШЗС достаточно "почтенного возраста".

Как показали измерения металличности звезд, это скопление, скорее всего, образовалось на расстоянии от 10 до 20 тысяч световых лет от центра нашей галактики, а затем переместилось ближе к этому региону.

Изображение VISTA показывает слабое недавно найденное шаровое звездное скопление VVV CL002 (в центре). Авторство: ESO/D. Minniti/VVV Team

Какая катастрофа ожидается в центре Млечного Пути?

Несмотря на то, что ШЗС достаточно старые космические объекты, то есть способны существовать миллиарды лет, в таких регионах как галактический центр их жизнь находится под большой угрозой. Местные условия способны разрушить гравитационные связи между звездами. Это приведет к исчезновению ШЗС.

В новом труде ученые утверждают, что ШЗС движется прямо к центру галактики, и ничто не может его остановить.

Мощные приливные силы, доминирующие в центре Млечного Пути, рассеют VVV CL002. Его звезды станут частью галактики.

Среди других опасностей здесь находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, влияющая своей гравитацией на все окружающие объекты. Ученые пришли к неутешительному выводу, что VVV CL002 в ближайшем будущем ждет неминуемая смерть. Это древнее скопление будет кружиться вокруг центра галактики еще некоторое время, а затем будет уничтожено навсегда.

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