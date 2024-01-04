Створено особливий космічний салат для астронавтів — який він має смак

Поживна їжа для астронавтів. Зображення: isp.page

Астронавти потребують особливого та збалансованого раціону, особливо якщо мова йде про тривалі місії, на які зараз націлені космічні агентства. Саме тому вчені створюють не тільки космічні кораблі, а й правильні, корисні та ситні страви для космічних мандрівників. І схоже вдалося зробити ідеальну, і це салат.

Відповідне дослідження багатоінституційна група науковців опублікувала в ACS Food Science & Technology, пише IFLScience.

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Як зазначають дослідники, астронавти, що перебувають у космосі, мають унікальний набір потреб, зокрема це стосується і їжі:

У космосі спалюється значно більше калорій, а отже їжа має надовго забезпечувати енергією. Мікрогравітація негативно впливає на кістки, роблячи їх крихкими, тож продукти повинні містити багато кальцію, значно більше, ніж ті, що ми вживаємо на Землі. Необхідно також врахувати, що астронавти можуть самостійно вирощувати на космічному кораблі.

Тож, на основі цих та інших факторів, науковці оцінили 10 різних космічних страв, враховуючи до 102 різних культур. Важливо було зрозуміти, наскільки конкретна комбінація продуктів може задовольнити щоденні харчові потреби чоловіка-космонавта, а також мінімізувати воду, необхідну для вирощування інгредієнтів страви.

Поживна їжа для астронавтів. Зображення: isp.page

Команда тестувала як вегетаріанські, м'ясні так і всеїдні страви, як результат, переможцем став вегетаріанський салат.

З чого складається ця особлива космічна страва:

соя;

мак;

ячмінь;

листова капуста;

арахіс;

насіння соняшнику;

солодка картопля (вірогідно мова йде про батат).

Особливий вегетаріанський космічний салат. Фото: IFLScience

Дослідники зауважили, що важливо врахувати не тільки поживність, а й смак, оскільки астронавт буде їсти цю страву регулярно впродовж усієї подорожі, яка може тривати не менше двох років.

Тож, цей салат дали спробувати фокус-групі на Землі, яка складалася з двох чоловіків і двох жінок. І "критики" особливого вегетаріанського космічного салату дали досить хороші відгуки.

Одна людина навіть порівняла це з салатом для гурманів, а інша сказала, що "була б не проти їсти це весь тиждень, якби була космонавтом".

Попри позитивні відгуки, дослідники впевнені, що ще є можливості для вдосконалення. У своєму висновку вони описують важливість майбутніх досліджень, які враховують різний вік, стать і рівень здоров’я при розробці космічної їжі, а також роль м’яса, вирощеного в лабораторії, або поживних речовин зі збагачених "космічних напоїв".

Раніше відома астронавтка показала, як випити каву у космосі в умовах мікрогравітації.

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