Создан особый космический салат для астронавтов — какой он на вкус

Ученые создали особый космический салат для астронавтов — что в него входит
Астронавты нуждаются в особом и сбалансированном рационе, особенно если речь идет о длительных миссиях, на которые сейчас нацелены космические агентства. Именно поэтому ученые создают не только космические корабли, но и правильные, полезные и сытные блюда для космических путешественников. И, похоже, удалось сделать идеальное, и это салат.
Соответствующее исследование многоинституционная группа ученых опубликовала в ACS Food Science & Technology, пишет IFLScience.
Как отмечают исследователи, находящиеся в космосе астронавты имеют уникальный набор потребностей, в частности это касается и еды:
- В космосе сжигается гораздо больше калорий, а значит, пища должна надолго снабжать энергией.
- Микрогравитация оказывает негативное влияние на кости, делая их хрупкими, поэтому продукты должны содержать много кальция, значительно больше, чем те, что мы употребляем на Земле.
- Необходимо также учесть, что астронавты могут самостоятельно выращивать на космическом корабле.
На основе этих и других факторов ученые оценили 10 различных космических блюд, учитывая до 102 различных культур. Важно было понять, насколько конкретная комбинация продуктов может удовлетворить ежедневные потребности мужчины-космонавта, а также минимизировать воду, необходимую для выращивания ингредиентов блюда.
Команда тестировала как вегетарианские, мясные, так и всеядные блюда, как результат, победителем стал вегетарианский салат .
Из чего состоит это особое космическое блюдо:
- соя;
- мак;
- ячмень;
- листовая капуста;
- арахис;
- семена подсолнечника;
- сладкий картофель (вероятно речь идет о батате).
Исследователи отметили, что важно учесть не только питательность, но и вкус, поскольку астронавт будет есть это блюдо регулярно на протяжении всего путешествия, которое может занять не менее двух лет.
Этот салат дали попробовать фокус-группе на Земле, которая состояла из двух мужчин и двух женщин. И "критики" особенного вегетарианского космического салата дали довольно отличные отзывы.
Один человек даже сравнил это с салатом для гурманов, а другой сказал, что "был бы не прочь есть это всю неделю, будь космонавтом ".
Несмотря на положительные отзывы, исследователи уверены, что есть еще возможности для совершенствования. В своем заключении они описывают важность будущих исследований, учитывающих разный возраст, пол и уровень здоровья при разработке космической пищи, а также роль мяса, выращенного в лаборатории, или питательных веществ из обогащенных "космических напитков".
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