Создан особый космический салат для астронавтов — какой он на вкус

Питательная еда для астронавтов. Изображение: isp.page

Астронавты нуждаются в особом и сбалансированном рационе, особенно если речь идет о длительных миссиях, на которые сейчас нацелены космические агентства. Именно поэтому ученые создают не только космические корабли, но и правильные, полезные и сытные блюда для космических путешественников. И, похоже, удалось сделать идеальное, и это салат.

Соответствующее исследование многоинституционная группа ученых опубликовала в ACS Food Science & Technology, пишет IFLScience.

Читайте также:

Как отмечают исследователи, находящиеся в космосе астронавты имеют уникальный набор потребностей, в частности это касается и еды:

В космосе сжигается гораздо больше калорий, а значит, пища должна надолго снабжать энергией. Микрогравитация оказывает негативное влияние на кости, делая их хрупкими, поэтому продукты должны содержать много кальция, значительно больше, чем те, что мы употребляем на Земле. Необходимо также учесть, что астронавты могут самостоятельно выращивать на космическом корабле.

На основе этих и других факторов ученые оценили 10 различных космических блюд, учитывая до 102 различных культур. Важно было понять, насколько конкретная комбинация продуктов может удовлетворить ежедневные потребности мужчины-космонавта, а также минимизировать воду, необходимую для выращивания ингредиентов блюда.

Питательная еда для астронавтов. Изображение: isp.page

Команда тестировала как вегетарианские, мясные, так и всеядные блюда, как результат, победителем стал вегетарианский салат .

Из чего состоит это особое космическое блюдо:

соя;

мак;

ячмень;

листовая капуста;

арахис;

семена подсолнечника;

сладкий картофель (вероятно речь идет о батате).

Исследователи отметили, что важно учесть не только питательность, но и вкус, поскольку астронавт будет есть это блюдо регулярно на протяжении всего путешествия, которое может занять не менее двух лет.

Этот салат дали попробовать фокус-группе на Земле, которая состояла из двух мужчин и двух женщин. И "критики" особенного вегетарианского космического салата дали довольно отличные отзывы.

Один человек даже сравнил это с салатом для гурманов, а другой сказал, что "был бы не прочь есть это всю неделю, будь космонавтом ".

Несмотря на положительные отзывы, исследователи уверены, что есть еще возможности для совершенствования. В своем заключении они описывают важность будущих исследований, учитывающих разный возраст, пол и уровень здоровья при разработке космической пищи, а также роль мяса, выращенного в лаборатории, или питательных веществ из обогащенных "космических напитков".

Ранее известная астронавтка показала, как выпить кофе в космосе в условиях микрогравитации.

Напомним, мы рассказывали, могут ли астронавты плавать в открытом космосе.

Также мы сообщали, что астронавты рассказали, какой запах имеет космос и почему он такой.