Виявлено зірку, що обертається 14 разів на секунду, створюючи газову хмару

Яскрава зірка Алгол у сузір’ї Персея на відстані приблизно 93 світлових років від Землі. Зображення: European Southern Observatory

Астрономам вдалося виявити дійсно унікальну зірку, яка обертається з божевільною швидкістю — 14 разів на секунду. По суті вона мчить крізь космічний простір зі швидкістю мільйони кілометрів на годину. Такі надшвидкі оберти призвели до того, що навколо цього яскравого космічного об'єкта утворилася величезна газова хмара.

Зазначається, що команда зробила відкриття за допомогою австралійського апарату Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) і радіотелескопа Parkes у поєднанні з південноафриканським радіотелескопом MeerKAT. Відповідне дослідження було опубліковане на сервері препринтів arXiv, пише Space.com.

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За інформацією вчених, цей космічний об'єкт знаходиться на відстані приблизно 33 тисячі світлових років від Землі.

Цим унікальним об'єктом є пульсар під назвою PSR J1638−4713 — нейтронна зірка, що швидко обертається і випромінює регулярні пульси електромагнітного випромінювання. Цей пульс може спостерігатися на Землі як миттєве збільшення і виснаження світла чи радіосигналу.

Пульсари утворюються в результаті колапсу ядра великої зірки та відомі своєю високою обертовою швидкістю та сильним магнітним полем. Проте, настільки швидкий пульсар було помічено уперше.

Швидке обертання стало причиною утворення хмари газу або туманності, що має ширину 69 світлових років, тобто вона у 46 разів більша за розмір Сонячної системи. Цікаво, що цю хмару назвали на честь крихітної сумчастої тварини Потору, що мешкає в Австралії.

Вважається, що пульсар надзвичайно молодий для небесного об’єкта, а команда, що стоїть за відкриттям, стверджує його вік лише 24 тисячі років. Для порівняння, Сонячній системі приблизно 4,5 мільярда років.

Нейтронна зірка, що швидко обертається. Зображення: NASA/JPL-Caltech

Раніше ми повідомляли, що зірка розміром з Сонце пронеслася через нашу систему та змінила її.

Нагадаємо, ми писали, що всередині деяких зірок приховані інші космічні об'єкти, які вони поглинають в процесі свого утворення.

Також ми розповідали, що вчені натрапили на космічну зіркову річку, яка вільно тече між галактиками.